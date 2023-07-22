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工廠倉庫傳火警！疑瓦斯桶掉落燃燒 員工吸入濃煙送醫
新北市板橋區今天下午發生一起工廠火警，消防人車迅速到場不到5分鐘就將火勢控制並撲滅，一名員工因吸入濃煙，雖意識清楚，仍由救護車預防性送醫。據了解，疑似工廠內瓦桶從高處掉落燃燒，引燃原料樹脂，確實起火原因有待消防局人調人員進一步鑑定調查。
新北消防局今天下午3時52分獲報，板橋區和平路上一處鋼筋混凝土構造工廠發生火警，民眾報案有指稱工廠內冒出大量火煙，調派35輛各式消防車，出動69名消防人員前往搶救。
消防人車迅速趕抵發現現場有多支瓦斯桶掉落，其中有一桶疑似因瓦斯外洩，碰觸瓦斯鋼瓶地火花起火，還延燒一旁原料樹脂，消防人員立即部署水線，約5分鐘就將火勢控制並撲滅，未延燒到工廠其他地方。
現場一名25歲員工趙姓男子因吸入濃煙，雖意識清楚，仍預防性送醫檢查。據了解，疑似為今天下班前，人員不慎讓桶裝瓦斯掉落後起火燃燒。
新北市消防局第一大隊長羅凱文表示，民眾於工廠作業時，需謹慎小心操作，若有瓦斯桶等物品，務必加強固定防護，以免不慎碰撞發生火災造成火勢過大或延燒之虞。羅凱文同時提醒，工廠場所請務必檢視消防設備是否堪用，以利於火災發生初期撲滅火勢、控制延燒，維護生命財產安全。
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