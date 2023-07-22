台65貨車自撞翻車 護欄掉落土城捷運機廠軌道

新北市土城區台65線快速道路9.3公里處，今天下午發生一起貨車自撞護欄後翻車，強大撞擊導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上，台北捷運公司接獲消防人員轉報，立即派員進行清理。貨車駕駛有繫安全帶未受傷，車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時44分獲報，土城區台65線快速道路由土城往五股方向在9.3公里處，有一輛卡車翻車，不確定有無人員受困，消防人車獲報到場，經察看確認為一輛3.5噸貨車撞到路邊護欄後翻車、沒有起火、冒煙情形。

消防人員確認現場影響一線車道，駕駛黃姓男子（18歲）疑似天雨路滑一時失控致車輛打滑，幸有繫好安全帶，身上沒有明顯外傷，意識清醒，仍預防性送醫檢察。

消防人員表示，現場大貨車因有護欄保護，不然差一點翻落約25公尺高的地面，但水泥護欄上一塊鐵網制護欄，面積大約3平方公尺大小，掉落到土城捷運機廠軌道，經聯絡台北捷運公司後，已立即派員清理掉落在軌道上的鐵製護欄，不影響車輛進出。

新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，天雨路滑，駕駛人應立即開啟大燈，減速慢行，保持足夠安全間距，更不要隨意變換車道，以提高行車安全。