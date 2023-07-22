快訊

林志玲現身超犀利趴力挺老公AKIRA 親口證實將淡出演藝圈

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：美國大白痴

獨／軍情機關爆MeToo！高官施壓吃案 受害女士官被逼哭道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台65貨車自撞翻車 護欄掉落土城捷運機廠軌道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區台65線快速道路9.3公里處，今天下午發生一起貨車自撞護欄後翻車，強大撞擊導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上，台北捷運公司接獲消防人員轉報，立即派員進行清理。貨車駕駛有繫安全帶未受傷，車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時44分獲報，土城區台65線快速道路由土城往五股方向在9.3公里處，有一輛卡車翻車，不確定有無人員受困，消防人車獲報到場，經察看確認為一輛3.5噸貨車撞到路邊護欄後翻車、沒有起火、冒煙情形。

消防人員確認現場影響一線車道，駕駛黃姓男子（18歲）疑似天雨路滑一時失控致車輛打滑，幸有繫好安全帶，身上沒有明顯外傷，意識清醒，仍預防性送醫檢察。

消防人員表示，現場大貨車因有護欄保護，不然差一點翻落約25公尺高的地面，但水泥護欄上一塊鐵網制護欄，面積大約3平方公尺大小，掉落到土城捷運機廠軌道，經聯絡台北捷運公司後，已立即派員清理掉落在軌道上的鐵製護欄，不影響車輛進出。

新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，天雨路滑，駕駛人應立即開啟大燈，減速慢行，保持足夠安全間距，更不要隨意變換車道，以提高行車安全。

新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區台65線快速道路9.3公里處今天下午發生貨車自撞護欄後翻車，導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上。記者王長鼎／翻攝

車道 自撞 新北

延伸閱讀

國道驚魂記！駕駛為閃掉落物 自撞護欄頭破流血

國道3號金城交流道27.2億決標！4年後舒緩中和、土城塞車苦

AI恐威脅和平安全 聯合國秘書長籲設護欄約束

準空姐騎車撞護欄遭輾斃 花蓮縣府判國賠218萬

相關新聞

台65貨車自撞翻車 護欄掉落土城捷運機廠軌道

新北市土城區台65線快速道路9.3公里處，今天下午發生一起貨車自撞護欄後翻車，強大撞擊導致護欄鐵網掉落土城捷運機廠軌道上...

台灣佳麗斜槓！與警拍3煞聲防身術 保護自己防詐識詐

贏得第9屆台灣小姐冠軍的佳麗高曼容，為幫助民眾強化自身防身技巧及提升民眾防詐識詐觀念，日前特別與新北市新莊警分局員警合拍...

Line帳號遭冒用成立投資群組 潘孟安澄清「不是正港的」

台灣詐騙猖獗，屏東縣前縣長潘孟安也遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟...

淡水男三天不讀不回訊息 摯友報警破門…驚見他陳屍租處

新北市淡水區一名卜姓男子接連3天未讀友人訊息，友人擔心狀況報警協處，經消防人員協助破門入內，赫見卜男倒臥屋內已明顯死亡。...

不讓死神抓人！避大型車違規釀死 林口警兩天抓35件取締

這個月18日新北市林口區有人遭大型車違規輾斃，為防止憾事不在發生。新北市林口警分局於這個月20日開始，針對各類大型車輛違...

倒車滑落釀意外…桃源谷爬山秘境路狹坡斜 女駕駛連人帶車摔落喪命

林姓66歲婦人與李姓友人今天相約，到新北市貢寮區桃源谷步道內寮線爬山，林開車到達蕭家莊三合院前空地要停車時，不慎墜落20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦