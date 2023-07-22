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台灣佳麗斜槓！與警拍3煞聲防身術 保護自己防詐識詐

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

贏得第9屆台灣小姐冠軍的佳麗高曼容，為幫助民眾強化自身防身技巧及提升民眾防詐識詐觀念，日前特別與新北市新莊警分局員警合拍3煞聲防身術短片，藉以教導民眾捍衛身體自主權，宣導防身術的重要性外，還要防止民眾不再受騙！

據了解，1997年出生的高曼容，南投埔里出生長大，在家排行老大下有兩胞弟，文化大學戲劇系畢業的她，從16歲開始就參加選美比賽，2013年第一次參選榮獲南投縣埔里美人腿公主第三名，2015年參加第10屆全球城市小姐台灣區選美競賽獲得第2名殊榮。

2017年她參加第9屆台灣小姐選美比賽得到后冠，之後陸續代表台灣參加國際選美比賽，包括世界華裔小姐全球總決賽、Miss Onelife全球總決賽、世界美顏小姐、世界華人美後、亞洲環球小姐。

日前高曼容受邀與新莊警方合拍3煞防身術，除藉由影片呈現宣導民眾捍衛身體自主權的重要性外，還希望透過影片內容，提醒民眾「紅單未繳簡訊」、「Line投資群組」、「購買線上遊戲點數」等時下最常見的詐騙手法，希望加深民眾防詐識詐印象，防止民眾不再受騙！

新莊警分局長周振安表示，從今年一月一日截至這個月21日為止，新莊警已攔阻詐騙金額達5500萬元，查緝詐欺車手超過百名！呼籲，詐騙集團手法不斷推陳出新，唯有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙的發生。新莊警會持續進行反詐騙的宣導活動，並不斷用新的方式、場所，讓更多的民眾能夠接收到識詐訊息，提高防詐的能力，守護民眾財產安全。

奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。圖／新莊警方
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。圖／新莊警方
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。記者曾伯愷／翻攝
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。圖／新莊警方
奪得第9屆台灣小姐選美比賽后冠的高曼容，日前與新莊警合拍3煞聲防身術，保護自己防詐識詐。圖／新莊警方

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