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Line帳號遭冒用成立投資群組 潘孟安澄清「不是正港的」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

台灣詐騙猖獗，屏東縣前縣長潘孟安也遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉，而縣長周春米也要警方主動介入偵辦，呼籲民眾切勿輕信。

前縣長潘孟安今中午在臉書官方帳號貼文，指自己的Line帳號遭人冒用，成立群組進行投資詐騙，「不是正港的孟安，而是假面潘孟安」。

他說，這個時代真真假假，盜圖變臉、虛擬換身什麼都有，最近自身也深受其害，帳戶不時被冒用，雖不斷檢舉，但「假面孟安」仍像野草一樣不斷冒出。

他澄清，私底下絕不會隨意叨擾朋友，多年來專職從政，不揪人投資或借貸，「照片可以一直換，但人的心和性格絕騙不了人，如果有怪怪的孟安，檢舉就對了」。

屏東警方表示，前縣長潘孟安名字及照片遭歹徒冒用，假借投資名義吸引民眾加入LINE群，進行假投資真詐騙的違法行為，呼籲民眾切勿相信，應隨時撥打165或110向警方求證及報案，以免受騙上當，而被盜用者也可透過Line官方管道檢舉。

屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣前縣長潘孟安遭歹徒冒用Line帳號行騙，潘接獲消息立刻在自己臉書發文澄清，這是「Line假面的潘孟安」，絕不會私下找人投資或借貸，若民眾察覺有異，應報案檢舉。圖／取自潘孟安臉書

潘孟安 詐騙 屏東縣 LINE

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