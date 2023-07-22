淡水男三天不讀不回訊息 摯友報警破門…驚見他陳屍租處

新北市淡水區一名卜姓男子接連3天未讀友人訊息，友人擔心狀況報警協處，經消防人員協助破門入內，赫見卜男倒臥屋內已明顯死亡。警方趕抵拉起封鎖線採證，卜男身體沒有外力侵入性傷口，勘驗現場也無打鬥、破壞跡象，暫時排除有他殺可能，至於死因為何？有待警方調查釐清。

據了解，卜姓男子（61歲）目前無業有糖尿病及高血壓病史，他獨自居住在新北市淡水區中山北路1段一間小套房內。三天來卜男一名摯友黃女傳訊息給他，未見卜男讀回，黃女覺得有異於今天上午10時許報警協處。

警、消獲報派員趕抵卜男租處破門入內，赫見卜男倒臥屋內客廳明顯死亡。警方趕抵拉起封鎖線採證，卜男身體沒有外力侵入性傷口，勘驗現場也無打鬥、破壞跡象，暫時排除有他殺可能，至於確切死因為何？有待警方後續調查釐清。

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