豪雨攪局南投縣仁愛鄉力行產業道路滿滿泥漿 硬闖「刁車」
南投縣仁愛鄉力行產業道路嚴重坍方，南投縣政府從18日起管制，修復受損路段為期1個月，每天僅部分時段開放通行，但施工路段全是泥漿，已有2輛車為搶在管制前通過，輪胎卻陷入泥漿動彈不得，警方提醒車輛配合管制，勿強行硬闖，以免受困。
投89縣力行產業道路因為地質破碎，加上大雨、地震常出現坍方、土石流，沿線路況常柔腸寸斷，被稱是全台最爛道路。南投縣政府這幾年投入數億元修復，路況大幅改善。
力行產業道路指標16.8公里路段，因為最近山區大雨造成邊坡落石坍方，受損嚴重。南投縣政府為確保人車安全，7月18日到8月18日為期一個月，清理邊坡土方重新鋪設路面。
施工期間，每天上午8時至12時、下午1時至5時禁止人車通行。
這幾天鋒面過境，仁愛鄉常有間歇性豪大雨，施工路段路況更惡化，路面全是泥漿。這兩天已有2輛汽車想要趕在管制前強行通過，但輪胎陷入厚厚的泥漿中，反而動彈不得。
仁愛警分局表示，民眾如需通行力行產業道路，特別是施工路段，請配合施工單位及警方交通管制，勿強行硬闖。中央氣象局預報，受到杜蘇芮颱風影響，山區可能再降豪大雨，呼籲民眾盡量避免進入山區，行經力行產業道路更要注意安全，以免發生危險。
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