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連安全帽也偷！台南警1個多月調閱上百監視器逮4男女

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局上月中旬據報，安南區永續三街處住宅大樓前機車安全帽不翼而飛，1個多月調閱上百監視器，發現28歲王男、25歲鄭女、31歲洪男及24歲鍾女等4名友人分騎4輛 YouBike出遊，途經該處，王及鄭女涉竊取2頂安全帽，洪及鍾女也參與其中，4人均涉竊盜罪嫌被送辦。

案發後，市警三分局海南派出所受理報案，所長毛奇揚與員警廖紹佑、戴常敬、劉奕廷及施同和等，調閱現場監視器研判犯嫌動向，沿線調閱監視器，遇到斷點時，警方也鍥而不捨，反覆推敲、討論可能其動向。

警方共同調閱近上百支監視器畫面，經1個多月終於查明王、洪、鄭女及鍾女涉有重嫌，進而釐清其行跡，前天循線找到王等4人出面說明。

警方調查，王等人6月中旬晚上10時許，自台南東區租借 YouBike 出遊，一路漫遊，途經安南區永續三街處，王及鄭女見路邊機車有安全帽，順手牽羊，涉動手行竊2頂安全帽。經訊問後，將王等4人均依涉竊盜罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局海南派出所共同調閱近上百支監視器畫面，經1個多月終於查明王、洪、鄭女及鍾女涉有重嫌。圖／讀者提供
台南市警三分局海南派出所共同調閱近上百支監視器畫面，經1個多月終於查明王、洪、鄭女及鍾女涉有重嫌。圖／讀者提供
警方調查，王及鄭女涉竊取2頂安全帽，但洪及鍾女也參與其中，4人均涉竊盜罪嫌被送辦。圖／讀者提供
警方調查，王及鄭女涉竊取2頂安全帽，但洪及鍾女也參與其中，4人均涉竊盜罪嫌被送辦。圖／讀者提供

監視器 安全帽 台南

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