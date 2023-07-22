影／高屏外海散落貨櫃釀首起災損 漁民網具被「五馬分屍」

帛琉籍貨櫃輪「天使輪」進水傾斜後昨天沉沒，船上近600個空櫃隨海漂流，打撈作業持續進行中，漁民還在憂心對船舶作業影響，今天清晨就有2艘東港籍漁船在高屏交界處外海作業時，發現漁網遭半沉海中的貨櫃損毀，船長拍下漁網被扯斷的畫面並回報，提醒「看不見的半沉貨櫃，像一顆顆地雷，船隨即有可能撞上，這才恐怖」。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港籍2艘拖網漁船今早傳回畫面並回報，今天清晨5時許在高雄林園外海作業，避開漂浮的空貨櫃，但下網到深度差不多25至28公尺深，發現漁網都被半沉海中的貨櫃勾住，漁網拉不動，最後勉強起網，網子全都五馬分屍，他們自認倒楣，漁會請他們保留證據，有機會可向船公司求償網具的損失。

「別讓海中漂流的半沉空貨櫃成為漁民的噩夢！」她說，海上漂浮的空貨櫃，目親和漁船的雷達掃瞄還可避開，但半沉海中的貨櫃看不到，雷達也不一定掃瞄的到，今天就發生拖網漁船下網時被勾住損毀，因拖網漁船噸位大、吃水較深，更擔心會不小心撞上，已請漁民作業時盡量避開該海域。