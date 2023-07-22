影／高屏外海散落貨櫃釀首起災損 漁民網具被「五馬分屍」
帛琉籍貨櫃輪「天使輪」進水傾斜後昨天沉沒，船上近600個空櫃隨海漂流，打撈作業持續進行中，漁民還在憂心對船舶作業影響，今天清晨就有2艘東港籍漁船在高屏交界處外海作業時，發現漁網遭半沉海中的貨櫃損毀，船長拍下漁網被扯斷的畫面並回報，提醒「看不見的半沉貨櫃，像一顆顆地雷，船隨即有可能撞上，這才恐怖」。
東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港籍2艘拖網漁船今早傳回畫面並回報，今天清晨5時許在高雄林園外海作業，避開漂浮的空貨櫃，但下網到深度差不多25至28公尺深，發現漁網都被半沉海中的貨櫃勾住，漁網拉不動，最後勉強起網，網子全都五馬分屍，他們自認倒楣，漁會請他們保留證據，有機會可向船公司求償網具的損失。
「別讓海中漂流的半沉空貨櫃成為漁民的噩夢！」她說，海上漂浮的空貨櫃，目親和漁船的雷達掃瞄還可避開，但半沉海中的貨櫃看不到，雷達也不一定掃瞄的到，今天就發生拖網漁船下網時被勾住損毀，因拖網漁船噸位大、吃水較深，更擔心會不小心撞上，已請漁民作業時盡量避開該海域。
琉球區漁會也提醒漁民半沉的貨櫃會影響航安，請漁民注意；因海中漂流的貨櫃數量多，影響漁船和東琉線交通船的航安，但打撈進度太緩慢，前總幹事蔡寶興建議，高雄港務分局可以獎勵金方式請漁船協助拖吊，以加快清除速度，尤其下周颱風就要襲台，更讓人憂心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言