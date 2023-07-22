疑倒車不慎…桃源谷女駕駛連人帶車墜20米邊坡 OHCA送醫不治
一名60多歲婦人今天上午10點多，開車在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處，疑因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落約20米深，救出送醫，目前外科OHCA（到院前沒有生命跡象）送往澳底保健站，到院搶救宣告不治。
消防局第六大隊獲報，今天上午10時40分，新北市貢寮區桃源谷道1.2公里桃源谷蕭家莊附近，有一輛自小客墜落，車上有人受困。
11點06分消防人員到場，發現車子墜落約20米深，發現車內駕駛60多歲婦人被困車內無法動彈，11點14分救出脫困，搬運上道路，外科OHCA送往澳底保健站。
據指出，車內有2人相約爬山，車子剛到現場停車，其中一女先下車，疑在倒車時發生事故。消防局出動瑞芳中隊、貢寮、雙溪及九份分隊9車20人救援。
第六大隊大隊長羅億田表示，民眾發現事故時要保持冷靜，說明故地點、受困人數、現場情形，救援人員就能評估以最快速度到場救援，以搶時效。
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