疑倒車不慎…桃源谷女駕駛連人帶車墜20米邊坡 OHCA送醫不治

一名60多歲婦人今天上午10點多，開車在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處，疑因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落約20米深，救出送醫，目前外科OHCA（到院前沒有生命跡象）送往澳底保健站，到院搶救宣告不治。

消防局第六大隊獲報，今天上午10時40分，新北市貢寮區桃源谷道1.2公里桃源谷蕭家莊附近，有一輛自小客墜落，車上有人受困。

11點06分消防人員到場，發現車子墜落約20米深，發現車內駕駛60多歲婦人被困車內無法動彈，11點14分救出脫困，搬運上道路，外科OHCA送往澳底保健站。

據指出，車內有2人相約爬山，車子剛到現場停車，其中一女先下車，疑在倒車時發生事故。消防局出動瑞芳中隊、貢寮、雙溪及九份分隊9車20人救援。