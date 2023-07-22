高雄輕軌施工出現交通陷阱 警方表示接獲檢舉不開罰

高雄市苓雅區建國一路與大順三路口因輕軌工程，建國一路東向西的車道，由3線車道縮減為2線車道，汽、機車到路口前都得左靠，沒想到左靠後的車道，卻改畫為右轉專用車道，直行的汽、機車被迫須占用右轉專用車道，讀者反映，形同「交通陷阱」，若遇檢舉，多數汽機車都要吃罰單。

高雄市苓雅區建國一路與大順三路口，原本有左轉、直行、右轉等3條車道，因高雄輕軌二階工程， 縮減只剩直行、右轉2車道。車道改畫後，原本行駛外車道的車輛，在接近路口都得靠左，進入改畫的直行或右轉車道，但左靠後的車道已改畫為右轉專用道，直行的車輛被迫占用右轉專用道直行。

讀者反映，最近常有駕駛人遭「檢舉達人」錄影，向警方檢舉直行車占用右轉車道，經過這路口，因道路縮減、慢車道封閉，汽、機車都得被迫行駛右轉專用車道，認為「簡直是設交通陷阱」，要是遭檢舉，傷了荷包也只有啞巴吃黃蓮。