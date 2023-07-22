影／無照少年騎車擦撞起火…波及300多萬BMW X4成火燒車 車主崩潰：才剛買2個月

高雄17歲許姓少年今天上午無照騎機車，在三民區九如一路欲超車，和前方2輛機車擦撞，3車倒地，後方1騎士煞車不及自摔，未料，前方機車瞬間起火燃燒，還波及路邊的Nissan和BMW X4休旅車陷入火海，寶馬車主見剛買2個月的300多萬新車被燒毀，崩潰「怎麼會這樣」！

警方調查，無照騎機車的許姓少年今天上午8時26分許，從九如一路東向西直行，欲超車同向的張姓男子（59歲）及王姓女子（28歲）的機車，卻不慎發生擦撞，3人連人帶車摔倒在地。後方的陳姓男子（22歲）見狀煞車不及自摔。

許姓少年的倒地後，因機車摩擦高溫地面瞬間起火燃燒，波及到路邊停車格的紅色Nissan，火勢延燒Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，無辜成火燒車，黑煙向上竄燒，引起路人圍觀。

消防局獲報趕抵，射水線搶救，火勢撲滅，但紅色Nissan已燒毀，BMW X4則車頭受損嚴重。另許姓少年和張男機車也燒成骨架

火燒車當下，4名騎士及時爬起，其中王女頭暈送醫，許男等3人則手腳擦挫傷自行就醫。

警方事後調查，許姓少年疑超車釀禍，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。另對無照騎車的許姓少年先行依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，開出可處6000元至1萬2000元以下罰鍰。