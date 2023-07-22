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影／無照少年騎車擦撞起火…波及300多萬BMW X4成火燒車 車主崩潰：才剛買2個月

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄17歲許姓少年今天上午無照騎機車，在三民區九如一路欲超車，和前方2輛機車擦撞，3車倒地，後方1騎士煞車不及自摔，未料，前方機車瞬間起火燃燒，還波及路邊的NissanBMW X4休旅車陷入火海，寶馬車主見剛買2個月的300多萬新車被燒毀，崩潰「怎麼會這樣」！

警方調查，無照騎機車的許姓少年今天上午8時26分許，從九如一路東向西直行，欲超車同向的張姓男子（59歲）及王姓女子（28歲）的機車，卻不慎發生擦撞，3人連人帶車摔倒在地。後方的陳姓男子（22歲）見狀煞車不及自摔。

許姓少年的倒地後，因機車摩擦高溫地面瞬間起火燃燒，波及到路邊停車格的紅色Nissan，火勢延燒Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，無辜成火燒車，黑煙向上竄燒，引起路人圍觀。

消防局獲報趕抵，射水線搶救，火勢撲滅，但紅色Nissan已燒毀，BMW X4則車頭受損嚴重。另許姓少年和張男機車也燒成骨架

火燒車當下，4名騎士及時爬起，其中王女頭暈送醫，許男等3人則手腳擦挫傷自行就醫。

警方事後調查，許姓少年疑超車釀禍，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。另對無照騎車的許姓少年先行依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，開出可處6000元至1萬2000元以下罰鍰。

BMW X4車主李姓男子（35歲）和Nissan轎車車主洪姓男子（26歲）接到警方通知，得知愛車無辜被波及燒毀當場傻眼；據了解，李男2個月前才花了300餘萬元買了BMW  X4，新車開了2個月慘變「廢鐵」，欲哭無淚。

高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生多輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，消防員射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車無辜被波及燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，圖為Nissan燒成廢鐵畫面。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如一路今天上午發生3輛機車擦撞事故，機車起火後，波及停車格的Nissan和後方的BMW X4休旅車，兩車陷入火海，圖為Nissan燒成廢鐵畫面。記者石秀華／翻攝

Nissan BMW 車主 火災 車禍

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