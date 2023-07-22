影／衰男急煞停讓闖紅燈行人「慘遭後車撞」 警到場說1句話惹怒他

藍姓男子停讓違規闖紅燈女子與另車發生碰撞，女子沒停下腳步查看，而是迅速走進新北市新莊區丹鳳捷運站內。藍男無奈報警協處，卻因員警一句「你可以把行人攔下來」，藍男怒問「我又沒有公權力，怎麼攔人？」新莊警方表示，員警與民眾溝通有誤會加強教育，目前正查找違規女子到案說明，若違規屬實將依法開罰。

據了解，藍姓男子（34歲）這個月20日開著一輛汽車，沿新北市新莊區中正路往桃園方向行駛，途中他欲左轉民安路，疑因禮讓闖紅燈通行的一名女子而急煞停車，造成同向後方范男（38歲）所駕汽車因未注意車前狀況而發生追撞，肇禍女子沒停下腳步查看，而是迅速走進新北市新莊區丹鳳捷運站內，讓藍男傻眼。

警方獲報派員趕抵，才正要釐清雙方肇事原因，藍男委屈向警指控「我是因為要禮讓行人，才會急煞釀禍」不料員警脫口一句「你可以把行人攔下」，讓藍男怒問「自己沒有公權力，怎麼把違規行人攔下」，只好將行車記錄器畫面上傳LINE社群「北部版－記者爆料網」替自己討公道。

對此新莊警分局表示，員警與民眾溝通產生誤會，造成民眾觀感不佳，會再加強教育。至於行人與交通事故有無因果關係，已積極調閱沿線監視器畫面查訪行人身分，以釐清肇事責任。另若查屬行人確有違規將依道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款製單開處500元罰鍰。