桃園凌晨車禍傳員警拔槍阻肇事者逃逸 警澄清無此事

桃園市桃園區南平路、中正路口今凌晨3時發生嚴重車禍，林姓男子駕駛奧迪轎車沿中正路準備左轉南平路時，攔腰撞上對向往火車站方向行駛的雙載機車，造成機車駕駛許姓男子全身多處挫傷、黃姓男子頭部、左腿骨折；事發後，網傳林姓男子酒駕企圖叫計程車逃跑，經員警拔槍喝斥才下車，但處理事故的桃園分局否認，澄清現場無肇逃情事，員警也無拔槍，事故雙方也沒有酒駕，詳細肇因有待釐清。

警方調查，許、黃2人一開始被撞到轎車引擎蓋上，後來因撞擊力道過大噴飛數公尺，黃男因此頭部重創骨折，有顱內出血情形，目前正在加護病房觀察。

事發當下，有熱心民眾上前關心，不斷叫黃男撐住，也有人將影片上傳網路，引發議論。

網傳駕駛奧迪的林姓男子有酒駕情形，事發後還叫了計程車企圖逃逸，是熱心民眾大喊提醒員警，員警拔槍喝斥才阻止逃跑。