快訊

NONO丟臉丟到國外！BBC大報台灣MeToo群狼亂舞

江啟臣赴美為侯友宜「開路」 美方最關切3件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園凌晨車禍傳員警拔槍阻肇事者逃逸 警澄清無此事

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區南平路、中正路口今凌晨3時發生嚴重車禍，林姓男子駕駛奧迪轎車沿中正路準備左轉南平路時，攔腰撞上對向往火車站方向行駛的雙載機車，造成機車駕駛許姓男子全身多處挫傷、黃姓男子頭部、左腿骨折；事發後，網傳林姓男子酒駕企圖叫計程車逃跑，經員警拔槍喝斥才下車，但處理事故的桃園分局否認，澄清現場無肇逃情事，員警也無拔槍，事故雙方也沒有酒駕，詳細肇因有待釐清。

警方調查，許、黃2人一開始被撞到轎車引擎蓋上，後來因撞擊力道過大噴飛數公尺，黃男因此頭部重創骨折，有顱內出血情形，目前正在加護病房觀察。

事發當下，有熱心民眾上前關心，不斷叫黃男撐住，也有人將影片上傳網路，引發議論。

網傳駕駛奧迪的林姓男子有酒駕情形，事發後還叫了計程車企圖逃逸，是熱心民眾大喊提醒員警，員警拔槍喝斥才阻止逃跑。

不過，警方表示事故雙方均無酒駕，林姓男子也無逃跑跡象，員警更無拔槍，不清楚說法從何而來，至於事故肇因有待進一步調查釐清，再追究相關刑責。

林姓男子駕駛的奧迪轎車在桃園區中山路撞上機車，造成2人輕重傷。記者陳俊智/翻攝
林姓男子駕駛的奧迪轎車在桃園區中山路撞上機車，造成2人輕重傷。記者陳俊智/翻攝
許男的機車被撞倒支離破碎。記者陳俊智/翻攝
許男的機車被撞倒支離破碎。記者陳俊智/翻攝

酒駕 桃園

延伸閱讀

桃園竊盜通緝犯南下台南跑路 摸走超商3千元不到1小時後落網

賞飛機吃美食、串聯周邊景點 機場公司推桃園一日遊

警才提醒醉漢不要酒駕 轉頭就見他騎車速法辦

國民法官法上路半年多 嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審

相關新聞

疑倒車不慎…桃源谷女駕駛連人帶車墜20米邊坡 OHCA送醫不治

一名60多歲婦人今天上午10點多，開車在新北市貢寮區桃源谷道1.2公里處，疑因倒車不慎墜谷，消防人員到場發現車子墜落約2...

影／無照少年騎車擦撞起火…波及300多萬BMW X4成火燒車 車主崩潰：才剛買2個月

高雄17歲許姓少年今天上午無照騎機車，在三民區九如一路欲超車，和前方2輛機車擦撞，3車倒地，後方1騎士煞車不及自摔，未料...

影／高雄3機車超車擦撞瞬間起火 路旁BMW和Nissan遭波及燒成一片火海

高雄市三民區今天上午8時26分許發生一起車禍意外，一群機車騎士騎車行經九如一路國立科工館前，疑有騎士欲超車釀3機車擦撞後...

影／衰男急煞停讓闖紅燈行人「慘遭後車撞」 警到場說1句話惹怒他

藍姓男子停讓違規闖紅燈女子與另車發生碰撞，女子沒停下腳步查看，而是迅速走進新北市新莊區丹鳳捷運站內。藍男無奈報警協處，卻...

迷途8旬老嫗認出自己照片 台南警接力幫她找到回家路

台南東區前晚大雨滂沱，8旬吳姓老嫗推著菜籃車步履蹣跚，全身已溼透，市警一分局據報後將她帶返所內安置，多次比對身分未果，便...

行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

「下一代學生行人路權聯盟」今天在高雄文化中心舉辦「捍衛我們的路-行人路權大遊行」（ https://udn.com/news/story/7327/7313737 ），主辦方昨天深夜在臉書粉專呼籲公民參與，「沒有人應該死於交通意外」。日前斑馬線車禍不治女子的丈夫（ https://udn.com/news/story/7323/7313152 ）也透過PTT喊話，希望網友能參與今天高雄、820凱道的行人路權遊行，「讓憾事不再發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦