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偷天換日瞞不過 新北消防員「汽車換機車牌」偷停汽車格遭處分
位在新北市亞東醫院旁的新北市消防局大樓，一名消防員因為沒抽到汽車停車格，但有抽到機車停車格，因此異想天開將機車車牌換在汽車上順利進入停車場後，將汽車停在汽車位上，並再換回汽車車牌。事件曝光後，新北市消防局表示，已取消該消防員機車位資格，並調查嚴重程度將予以申誡或記過處分。
新北市消防局為活用汽車停車場，採取抽籤方式供消防員停車需求，一年汽車格租金僅800元、機車格僅480元，但汽車位供不應求。一名有抽到機車位但未抽到汽車位的消防員，藉著本月初停車場剛換車牌辨識系統，因此將機車車牌換在汽車上，順利進入消防局停車場停車後，再將汽車上的機車車牌拔下換上汽車車牌。
此舉曝光後，新北市消防局則立即取消該消防員機車停車資格。消防局表示，後續持續調查偷停汽車格的時間次數進行行政處分，依違規嚴重程度將處以申誡或記過處分。
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