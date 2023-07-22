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桃園竊盜通緝犯南下台南跑路 摸走超商3千元不到1小時後落網

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

桃園44歲鍾姓男子因竊盜案遭通緝，昨晚拎著行李箱南下台南跑路，準備前往飯店投宿，8時30分行經金華路某超商購物時，趁店員工作忙錄離開櫃台之際，摸走現金3000元後，若無其事離開，市警二分局據報後1小時內鎖定其所投宿下榻飯店，將他帶回調查後，依法送辦。

市警二分局中正所員警受理竊案後，從鍾男衣著及手提行李箱的神態，研判應為遊客所為，立即分工調閱商店旁周邊監視器，鎖定沿著其離開行走方向，隨即追查到他所下榻友愛街某飯店並與房務人員確認後，配合前往所投宿房間查處。

警方調查，鍾男今年6月份涉及竊盜案件，經桃園地方法院發布通緝在逃。未料，他昨晚乍到台南並在晚上拎著行李箱準備前往飯店投宿，途中行經金華路某超商進入購物，發現店內櫃台放有3000元現金，且店員因處理顧客領取包裹而離開櫃無人，乘機伸出第三隻手將櫃台現金取走，再若無其事般離開超商，前往300公尺外的飯店投宿。

警方1小時內迅速將他查獲並帶回所內，將其行竊所得並部分花用所剩2200元現金通知超商店員到場領回。詢問時，警方發現他另涉他起竊盜案件，已為桃園地院發布通緝，認他涉竊盜罪嫌送辦外，通緝部分則依法將他解送歸案。

市警二分局中正所1小時內迅速將鍾男查獲並帶回所內，將其行竊所得並部分花用所剩2200元現金通知超商店員到場領回。圖／讀者提供
市警二分局中正所1小時內迅速將鍾男查獲並帶回所內，將其行竊所得並部分花用所剩2200元現金通知超商店員到場領回。圖／讀者提供
鍾男摸走超商櫃台現金3000元後，若無其事離開，市警二分局據報後1小時內鎖定其所投宿下塌飯店，將他帶回調查。圖／讀者提供
鍾男摸走超商櫃台現金3000元後，若無其事離開，市警二分局據報後1小時內鎖定其所投宿下塌飯店，將他帶回調查。圖／讀者提供
鍾男昨晚準備投宿台南某飯店，途中行經金華路上超商購物，發現店內櫃台放有3000元現金，乘機伸出第三隻手將櫃台現金取走。圖／讀者提供
鍾男昨晚準備投宿台南某飯店，途中行經金華路上超商購物，發現店內櫃台放有3000元現金，乘機伸出第三隻手將櫃台現金取走。圖／讀者提供

通緝 超商 竊盜

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