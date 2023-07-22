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囂張！把八里街頭當飆車場 蘆洲警速攔9車罰鍰恐破百萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲警方這個月20日凌晨獲報，八里區中山路三段八仙樂園門口有9車並排競速。警方立即派員趕抵，果見飆仔誇張行徑當場針對駕駛人飆車、逆向、頭手伸出車外等違規行為開出14張罰單，併計最高罰鍰恐超過106萬，另依公共危險罪嫌移送9車駕駛法辦。

據了解，這個月20日凌晨3時許，新北市八里區中山路三段前八仙樂園門口外，來了9輛機車、2兩汽車在路上並排來回競速，由於正值凌晨時分，來回飆速車聲驚擾人夢，氣的附近住戶只好報警處理。

蘆洲警方獲報立即派員前往查看，果見一群飆仔把街頭當競速場，不但逆向競速、頭手伸出車外還併排直飆，不但妨害附近居民安寧，也無視其他用路人行車安全，警方當場攔下所有飆仔，依道路交通管理處罰條例第43條第1項危險駕駛開處9張罰單，駕駛人最高恐挨罰9萬元。

另1人頭手伸出窗外，依道路交通管理處罰條例第30條第1項7款載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險之規定，開處3千元以上1萬8千元以下罰鍰；4人逆向駕車依道交條例第45條第1項第1款不按遵行之方向行駛開處600以上1800元以下罰鍰，再依公共危險罪嫌函送9名駕駛法辦。

蘆洲警方表示，為防制青少年暑假期間駕駛違法改裝車、噪音車聚集出遊競速，擾亂社會安寧、妨害道路交通安全，警方於兩個月暑期期間，每日於轄內二重疏洪道、八里重劃區等路段，編排路檢稽查、守望點執行「防制危險駕車專案勤務」，以加強取締危險駕車行為；另不定時、不定點攔查違法改裝車輛。

警方指出，統計今年1月1日至這個月20日為止，今共取締168件危險駕駛、496件違法改裝車體、2123件超速行駛。警方將持續編排「防制危險駕車專案勤務」、結合環保局及監理站實施聯合稽查，並持續溯源違法改裝商家，請民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，莫挑戰公權力，共同維護社會安寧。

蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制暑假期間駕駛違規駕車，於特定路段實施兩個月「防制危險駕車專案勤務」。記者曾伯愷／翻攝

八仙樂園 八里

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