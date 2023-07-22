新竹女拿菜刀逛西大路嚇壞路人 警獲報漏夜尋人

有民眾昨天在臉書社團貼文，表示在新竹市西大路大遠百附近看到有女子拿著菜刀逛大街，不少路人看到嚇壞紛紛閃避，並連忙報案。竹市警方昨天傍晚獲報到場未見女子，透過監視器畫面擴大尋人，昨晚找到女子，初步了解女子疑似精神狀況不穩，但確認沒有攻擊行為，已告誡並叮囑家人多加留意。

昨天傍晚5點多，有民眾看到西大路新竹大遠百、明志書院停車場附近1名短髮女子手持菜刀過馬路、在路上行走，不少路人見狀嚇壞，擔心發生隨機攻擊事件立刻報案。

也有路人拍下女子持刀身影在網路貼文提醒大家，表示「此女子拿刀逛大街，不知有沒有傷到人！在西大路遠百附近，有看到幫忙報警一下。」貼文引起網路熱議，留言還一度「歪樓」，有網友猜說會不會女子其實拿的是菜刀造型的手機殼或錢包。

竹市警察局南門派出所指出，昨天傍晚5點多接獲勤務指揮中心通報女子持刀案件，立刻派出3名員警趕赴現場，搜尋1小時未發現該女子；為了釐清案情，員警昨晚擴大調閱西大路周邊的監視器畫面，終於循線找到持刀女子，確認其並無攻擊與暴力行為。

警方表示，女子昨天手持物品確實是菜刀，調閱監視器畫面查看時，其他路人當時見狀都嚇了一跳。