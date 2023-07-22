影／金門驚傳鐵皮屋火警火勢猛烈 受困婦人送醫不治

金門縣金沙鎮西園一處鐵皮屋昨天下午發生火警，現場火勢猛烈，2樓全面燃燒，有1名婦人受困，金門縣消防局獲報出動各式消防、救護車10輛，職、義消人員26名前往搶救，將受困民眾救出交由救護人員實施CPR等急救措施後旋即送往金門醫院接續急救，但這名婦人不幸於昨天下午5時33分由院方宣告不治，整起火警原因，由消防局火災調查科持續調查中。

金門縣消防局今天表示，在昨天下午4時7分接獲民眾報案，指稱有鐵皮屋發生火警，現場2樓有民眾受困，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防、救護車10輛，職、義消人員26名前往搶救，由副大隊長董紀瑋負責指揮搶救工作，另局長呂英華及代理副局長陳國瑋於接獲通報後也立即趕往現場坐鎮指揮。

但因現場為鐵皮構造建物，消防人員抵達時2樓已濃煙密布且出入動線狹小，經分2線搶救，利用破壞器具破壞屋頂後於火場第三面及第四面2樓入口處附近發現該名受困民眾，整個過程相當驚險。

據消防人員表示，救援車組抵達火災地點前，在沙青路段即可目視大量濃煙直竄天際，隨後由報案民眾引導至起火鐵皮屋處，抵達現場時2樓已呈全面燃燒狀態，不斷有猛烈火舌及濃煙自窗戶竄出，1樓第三及四面也已起火燃燒，初期指揮官金沙分隊小隊長周君泉經環視火場一周後，確認可入室救援路徑，並以無線電通報同仁以人命救助為第一優先，隨即展開救援佈署。