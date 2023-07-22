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高雄行人路權遊行今上場 警方設交管建議用路人避開

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

「下一代學生行人路權聯盟」今天下午舉行行人路權遊行，高雄市警局因應遊行，今天下午4時起，在遊行路線實施交通管制措施，警方也請用路人避開遊行路段，避免耽誤行車時間。

「下一代學生行人路權聯盟」因台灣遭外媒稱是「行人地獄」，發起「行人路權大遊行」，期待喚起民眾對於行人路權的關注與重視，並藉由遊行，要求政府從道路規畫、道安教育、執法取締等面向，加強「以人為本」的交通政策，促成社會「交通零死亡」的願景，創造「屬於人民的交通革命」。

警方依遊行申准路線，執行交通疏導措施，確保道路順暢及遊行隊伍安全。警方表示，今天下午4時至晚間7時30分，遊行隊伍從苓雅區五福一路文化中心，沿五福一路、和平一路、四維二路到市府四維行政中心，再由四維三路、復興二路、青年一路、廣州一街到五福一路文化中心，沿線派員疏導交通。

警方提醒用路人，可避開遊行路段，或依現場員警指揮減速慢行或改道行駛。

行人路權遊行今天下午登場，警方將在沿線設交管措施。圖／高雄市警苓雅分局提供
行人路權遊行今天下午登場，警方將在沿線設交管措施。圖／高雄市警苓雅分局提供

路權 行人地獄

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