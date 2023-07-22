叫伊第1名！中信銀台南分行先前阻詐1千多萬 這次又擋400萬
中國信託商銀台南永康分行先前6個月協助警方攔阻詐騙案24件、金額高達1千多萬元，行員前天又費盡唇舌忍受嘲諷開罵、前後被「魯」近兩小時成功幫客戶守住戶頭400萬元。警方今天發新聞稿表揚中信銀永康行員是「阻詐第一名」，分局長甘炎民代表頒發感謝狀、獎勵金及打詐英雄(熊)寶寶，感恩協助保住市民財產安全。
20日邱姓男子到中信銀永康分行要匯款400萬元，說是「舊家裝修要付工程款400萬給營造商」；不過楊姓經理、鄭姓專員發現錢是要匯到私人帳戶而不是公司帳戶時，且邱姓男子一直用手機接收、發送訊息，行員見狀懷疑可能又是被詐騙集團盯上、隨即報警。
大橋派出所警員到場加入勸說但是邱男仍堅信未遭詐騙，還「氣噗噗」當眾大聲嚷嚷「那是我們家的事、你們不會管太多嗎？」行員查證確認是邱男欲匯款帳號是個人戶、資金流向異常，不是所稱單純匯給營造商，經警方與行員好說歹說、耐心勸導之下，邱男始恍然差點遭騙而放棄匯款，成功攔阻新台幣400萬元。
行員表示，在防範民眾被詐騙過程常面臨極大的壓力，常被客戶辱罵，或是被惡言相向；不過防阻詐騙是銀行員的責任，站在客戶立場設身處地著想，能守住那麼多辛苦賺來的錢不被騙走，就不會在乎那些客戶的不理性言行。
永康分局提醒民眾，民眾遇到必須匯款感覺有疑似詐騙時，可撥打165反詐騙諮詢，也呼籲金融機構與超商行員能對異常提領或形跡可疑民眾多關懷提問，發覺有無詐騙被害，適時通報警方介入、保護民眾免於被害。
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