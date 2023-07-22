叫伊第1名！中信銀台南分行先前阻詐1千多萬 這次又擋400萬

中國信託商銀台南永康分行先前6個月協助警方攔阻詐騙案24件、金額高達1千多萬元，行員前天又費盡唇舌忍受嘲諷開罵、前後被「魯」近兩小時成功幫客戶守住戶頭400萬元。警方今天發新聞稿表揚中信銀永康行員是「阻詐第一名」，分局長甘炎民代表頒發感謝狀、獎勵金及打詐英雄(熊)寶寶，感恩協助保住市民財產安全。

20日邱姓男子到中信銀永康分行要匯款400萬元，說是「舊家裝修要付工程款400萬給營造商」；不過楊姓經理、鄭姓專員發現錢是要匯到私人帳戶而不是公司帳戶時，且邱姓男子一直用手機接收、發送訊息，行員見狀懷疑可能又是被詐騙集團盯上、隨即報警。

大橋派出所警員到場加入勸說但是邱男仍堅信未遭詐騙，還「氣噗噗」當眾大聲嚷嚷「那是我們家的事、你們不會管太多嗎？」行員查證確認是邱男欲匯款帳號是個人戶、資金流向異常，不是所稱單純匯給營造商，經警方與行員好說歹說、耐心勸導之下，邱男始恍然差點遭騙而放棄匯款，成功攔阻新台幣400萬元。

行員表示，在防範民眾被詐騙過程常面臨極大的壓力，常被客戶辱罵，或是被惡言相向；不過防阻詐騙是銀行員的責任，站在客戶立場設身處地著想，能守住那麼多辛苦賺來的錢不被騙走，就不會在乎那些客戶的不理性言行。