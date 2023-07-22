快訊

杜蘇芮颱風恐侵台？賈新興曝「有登陸機率」：各國路徑朝花蓮方向前進

MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

最美里長陳紫渝戀情引熱議 帥警男友IG突全黑「留12字」吐心聲

叫伊第1名！中信銀台南分行先前阻詐1千多萬 這次又擋400萬

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

中國信託商銀台南永康分行先前6個月協助警方攔阻詐騙案24件、金額高達1千多萬元，行員前天又費盡唇舌忍受嘲諷開罵、前後被「魯」近兩小時成功幫客戶守住戶頭400萬元。警方今天發新聞稿表揚中信銀永康行員是「阻詐第一名」，分局長甘炎民代表頒發感謝狀、獎勵金及打詐英雄(熊)寶寶，感恩協助保住市民財產安全。

20日邱姓男子到中信銀永康分行要匯款400萬元，說是「舊家裝修要付工程款400萬給營造商」；不過楊姓經理、鄭姓專員發現錢是要匯到私人帳戶而不是公司帳戶時，且邱姓男子一直用手機接收、發送訊息，行員見狀懷疑可能又是被詐騙集團盯上、隨即報警。

大橋派出所警員到場加入勸說但是邱男仍堅信未遭詐騙，還「氣噗噗」當眾大聲嚷嚷「那是我們家的事、你們不會管太多嗎？」行員查證確認是邱男欲匯款帳號是個人戶、資金流向異常，不是所稱單純匯給營造商，經警方與行員好說歹說、耐心勸導之下，邱男始恍然差點遭騙而放棄匯款，成功攔阻新台幣400萬元。

行員表示，在防範民眾被詐騙過程常面臨極大的壓力，常被客戶辱罵，或是被惡言相向；不過防阻詐騙是銀行員的責任，站在客戶立場設身處地著想，能守住那麼多辛苦賺來的錢不被騙走，就不會在乎那些客戶的不理性言行。

永康分局提醒民眾，民眾遇到必須匯款感覺有疑似詐騙時，可撥打165反詐騙諮詢，也呼籲金融機構與超商行員能對異常提領或形跡可疑民眾多關懷提問，發覺有無詐騙被害，適時通報警方介入、保護民眾免於被害。

邱姓男子要匯400多萬，銀行員好說歹說與員警花了近兩小時才讓他打消念頭。記者周宗禎／翻攝
邱姓男子要匯400多萬，銀行員好說歹說與員警花了近兩小時才讓他打消念頭。記者周宗禎／翻攝
永康分局長甘炎民代表警方感謝中信銀行員協助攔阻詐騙。記者周宗禎／翻攝
永康分局長甘炎民代表警方感謝中信銀行員協助攔阻詐騙。記者周宗禎／翻攝

詐騙集團 客戶 中信

延伸閱讀

南市登革熱永康燒不停 羅一鈞南下設「兵仔市場」防線

警創「乖乖九宮格」宣傳萬安演習 送造型悠遊卡

銀行攔詐千萬元 警送「阻詐熊」行員大讚好可愛

影／台南男遭虐殺丟包醫院！6嫌到案 警起出棍棒及8長短槍

相關新聞

行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

「下一代學生行人路權聯盟」今天在高雄文化中心舉辦「捍衛我們的路-行人路權大遊行」（ https://udn.com/news/story/7327/7313737 ），主辦方昨天深夜在臉書粉專呼籲公民參與，「沒有人應該死於交通意外」。日前斑馬線車禍不治女子的丈夫（ https://udn.com/news/story/7323/7313152 ）也透過PTT喊話，希望網友能參與今天高雄、820凱道的行人路權遊行，「讓憾事不再發生」。

影／上古詐騙梗誆騙六旬婦「健保卡遭盜刷」 警：聽到這種直接掛掉

高雄旗津65歲許姓婦人日前接獲聲稱是健保局專員的來店，對方告知許婦「健保卡遭盜刷」，威脅婦人匯款2萬元做為後續處理費用，...

叫伊第1名！中信銀台南分行先前阻詐1千多萬 這次又擋400萬

中國信託商銀台南永康分行先前6個月協助警方攔阻詐騙案24件、金額高達1千多萬元，行員前天又費盡唇舌忍受嘲諷開罵、前後被「...

老翁白牌車載客被抓 扣雙照、罰鍰10萬起

苗栗監理站前天下午會同警方在苗栗高鐵站攔檢可疑車輛，發現75歲鄭姓老翁駕駛開白牌車載客，經調查確定買賣雙方約定200元車...

熱水器沒關 桃園龜山一氧化碳中毒 2死1傷

桃園市龜山區一戶民宅昨清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警消獲報調查認為，可能是洗澡用熱水器沒關，陽台做了封閉型...

彰縣道139「死亡彎」 跑車撞成火球

彰化縣道139線風景優美，死亡車禍事故頻傳。前晚發生百萬跑車失控撞上路樹，跑車起火燃燒，幸好路過機車、自行車騎士把駕駛拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦