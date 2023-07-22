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行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

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行人路權大遊行今高雄登場 斑馬線喪命女的丈夫喊話挺

聯合報／ 記者楊適群彭宣雅／台北即時報導

「下一代學生行人路權聯盟」昨與民團上街頭，號召大眾一同捍衛行人路權。圖／下一代學生行人路權聯盟提供
「下一代學生行人路權聯盟」昨與民團上街頭，號召大眾一同捍衛行人路權。圖／下一代學生行人路權聯盟提供
「下一代學生行人路權聯盟」今天在高雄文化中心舉辦「捍衛我們的路-行人路權大遊行」（ https://udn.com/news/story/7327/7313737 ），主辦方昨天深夜在臉書粉專呼籲公民參與，「沒有人應該死於交通意外」。日前斑馬線車禍不治女子的丈夫（ https://udn.com/news/story/7323/7313152 ）也透過PTT喊話，希望網友能參與今天高雄、820凱道的行人路權遊行，「讓憾事不再發生」。

今天在高雄登場的行人路權遊行，由高中生發起。「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專昨深夜發文，吐露「心內話」，內容指出，這場遊行是一場關乎行人安全和交通平權的共融的活動，不僅要捍衛自己的安全，更要守護下一代的安全，守護摯愛親人的生命。

下一代學生行人路權聯盟說，身為學生，每天親眼看到行人走在城市的大街小巷，有時被毫無規畫性的交通環境逼到寸步難行，有時只能用時速20公里的自行車，和時速60公里的汽機車爭道。「我們渴望一個安全的行走空間，渴望一條能安全回到家的路」。

下一代學生行人路權聯盟表示，過去，行人路權被忽視了數十年，希望透過遊行，用人民的聲音，使行人路權被受到重視。「我們不是要對抗任何一方，而是呼籲政府、民眾共同創造更美好的城市生活，給予每個人安全的行走環境，因為只要下了車，每個人都是行人」。

下一代學生行人路權聯盟說，將這份怒火、失望、不滿轉化為行動，用腳步喚醒沉睡已久的政府。這不僅僅是一場遊行，而是共同奮鬥的開始。凝聚彼此的力量，並在未來的日子裡，體制外、體制內一起持續努力，直至行人零死亡的那一天，一同迎接改變。

●行人路權大遊行-捍衛我們的路

集合地點：高雄市文化中心牌樓廣場（五福路側）。

活動流程：今天下午4時集會演講、下午4時30分遊行隊伍將從文化中心（五福路側）出發，晚上6時遊行隊伍回到文化中心，音樂表演與簡短談話。

「捍衛我們的路-行人路權大遊行」訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」交通資訊。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」交通資訊。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」參與須知。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」參與須知。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」將向高雄市政府遞送訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」將向高雄市政府遞送訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」活動路線。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」活動路線。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」活動流程。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」活動流程。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專

路權 車禍 PTT

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