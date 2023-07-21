板橋幼兒園餵藥案 家屬發文指已聲請再議
新北市板橋區一間私立幼兒園日前傳出教保員涉嫌餵食孩童不明藥物，造成全台家長恐慌，新北地檢署日前偵結予以不起訴處分。自稱受害者家屬今天在臉書發文表示已聲請再議。新北地檢署回應，將依程序處理。
此案起源於三名家長今年5月向警方報案，指控幼兒園趙姓教師讓孩子服用不明藥物，檢驗孩子尿液含有安眠藥鎮靜類藥物成分，新北市府針對幼童血液送驗後，公佈8名幼童血液檢測出巴比妥反應，但新北地檢署將36名提告家長的幼童毛髮送法務部調查局檢驗，檢測報告顯示「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」等毒物均未檢出，僅驗出常見感冒藥成分。
經過調查，檢方偵結此案，指出監視器、對話紀錄並無被刪除，幼兒園是為了其他原因才拆除教室監視器。另檢方並無發現教師涉有不當管教或體罰，全案不起訴處分。
臉書粉絲專頁「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」稍早發文表示，在與律師討論後，今天已向新北地檢署遞出聲請再議狀。家屬委任律師之一王妙華表示，檢察官不起訴處分書有缺漏，他們已經整理出來，並提出一些新的小朋友錄音檔，提供檢察官參考。
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