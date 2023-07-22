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熱水器沒關 桃園龜山一氧化碳中毒 2死1傷
桃園市龜山區一戶民宅昨清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警消獲報調查認為，可能是洗澡用熱水器沒關，陽台做了封閉型雨遮且掛滿衣服，才釀成意外。
中毒死亡的2人是陳姓屋主的21歲女兒和19歲的女性朋友，2人睡在一樓靠近陽台的房間，屋主的鄭姓兒媳睡在2樓靠陽台的房間，也一度昏迷，治療後已好轉。
警消獲報趕往檢測發現，屋內一氧化碳濃度偏高，浴室熱水沒關，熱水器則是開放性熱水器，無強制排氣，陽台做了封閉型雨遮且掛滿衣服，研判不排除是熱水持續流放，一氧化碳不斷累積、無法消散所致。消防人員指出，陽台的熱水器屬於室外型，可能因此認為不必裝強制排氣管，未料在相關環境條件下，仍造成一氧化碳中毒。
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