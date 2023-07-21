農機具倉庫起火險延燒民宅 消防人員及時撲滅火勢

台南市官田區一處農機具倉庫晚間突然發生火警，由於內部放置油料等易燃物，火勢一發不可收拾，且緊鄰民宅，有延燒之虞，南市消防局據報立刻出動官田分隊等兩梯次18車38人前往，到場倉庫已經全面燃燒，立刻布線灌救，所幸火勢在20分鐘內迅速撲滅，無人受傷，詳細起火原因有待調查釐清。

南市消防局晚間8點42分接獲報案，官田區神田路一處民宅傳出火警，立刻派遣官田、麻豆、下營、六甲、善化、大內、柳營分隊及第二大隊人車馳援，抵達現場時發現是堆放農機具的倉庫，但緊鄰民宅、車庫且有多戶連棟透天，立刻出水灌救並在四周灑水警戒避免延燒，由於倉庫內有存放油料，火勢一度猛烈，所幸火勢及時撲滅，無人受傷，但存放的機具及小貨車已燒成廢鐵，起火原因有待進一步調查。