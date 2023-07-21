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男軌道攔列車還「拍打車門」 網狂酸：把輕軌當小黃？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

輕軌當小黃？高雄一名狀似學生的年輕男子，7月19日上午8時9分許，在輕軌凱旋站往離仔內站方向的軌道招手攔列車，一度拍打車門，後無法上車才離開，過程被網友拍下PO上網路社團，遭網友酸「把輕軌當小黃」；高捷公司和捷警都指，此舉已觸犯大眾捷運法，違者最高可罰7500元。

臉書社團「高雄大小事」網友貼文指，7月19日的上午，一輛從凱旋站往離仔內站的輕軌才剛過馬路就被人攔下來，原PO向網友求解「有人知道原因嗎」。看他一直敲車門，好像想上車。

該篇貼文引起網友熱議，有網友質疑該名年輕男子「莫非將輕軌當小黃？」有網友懷疑該名男子「會不會剛下車發現什麼東西忘記拿」；有網友看到原PO附上的照片，驚呼「歐麥嘎」、「很危險」。

高捷公司公共事務處長王柏雁指出，經查該案發生於7月19日上午8時9分許，該名民眾站在軌道內試圖招手攔輕軌列車，當時司機員一直鳴笛到該名男子前方約10公尺停車。民眾又走到第一個車門試圖拍打車門要上車，因無法上車又走到車後離開。

王柏雁表示，司機員隨後回報行控中心事件始末，並確認民眾離開後，再繼續行車。

高雄捷運警察隊表示，該名民眾行為已觸犯大眾捷運法規定，高捷呼籲民眾，切莫擅入軌道區影響列車通行，違者可依大捷法第50條第3項「進入非供公眾通行之處所」，處以1500至7500元的罰鍰。

高雄一名年輕男子，7月19日在凱旋站往離仔內站方向的軌道上招手攔輕軌列車，過程被網友拍下PO網，遭網友酸「把輕軌當小黃」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名年輕男子，7月19日在凱旋站往離仔內站方向的軌道上招手攔輕軌列車，過程被網友拍下PO網，遭網友酸「把輕軌當小黃」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名年輕男子，7月19日在凱旋站往離仔內站方向的軌道上招手攔輕軌列車，過程被網友拍下PO網，遭網友酸「把輕軌當小黃」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名年輕男子，7月19日在凱旋站往離仔內站方向的軌道上招手攔輕軌列車，過程被網友拍下PO網，遭網友酸「把輕軌當小黃」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

輕軌 高捷

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