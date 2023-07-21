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影／天使輪貨櫃往南飄浮 逼近小琉球海岸

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導

帛琉籍的貨櫃船天使輪昨天早上9點多，船體不明原因進水沉沒，船長宣布棄船，幸好船上19人全數平安獲救，不過該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，大量漂浮在水面，就像水雷一般，過往船隻深怕被撞上，紛紛提高警戒加強瞭望，海巡署及高雄港務公司緊急派員在航道上打撈，但由於貨櫃實在太多，海面上大批貨櫃往南漂流，從鳳鼻頭漁港往南看，已經快要逼近小琉球海岸，東港區漁業電台接獲漁民反映，已緊急廣播往來船隻注意，以確保安全，並緊連絡漁業署、海洋署等單位處置。

由於明天起剛好遇到周休假日，小琉球遊客預計將破萬名，東琉線交通船聯營處公告，7/22(六)、7/23(日)、7/24(一)船班正常行駛，但表示因高雄外海有大量貨櫃漂落，會請東港及琉球附近作業船艘及水上業者，近幾日出港時，加強瞭望，注意航行安全。聯營處持續觀察海象。有最新的船班異動消息會立即通知。

帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，民眾好奇往海面觀看。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，民眾好奇往海面觀看。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影
帛琉籍的貨櫃船天使輪因為沉沒該船甲板上的1300多只空櫃通通掉落海中，目前大量漂浮在高雄林園外海水面上，就像水雷一般，已經快要逼近小琉球海岸，相關單位正在緊急處置中。記者劉學聖／攝影

小琉球 東港 海巡署

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