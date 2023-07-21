快訊

他花23萬元買下「超亂囤積癖屋」 整理雜物竟意外賺進900萬元

澤倫斯基簽署行政命令 開除烏克蘭駐英大使

赴泰設詐騙機房騙大陸及歐美華人 警逮10人送辦

中央社／ 台北21日電

江姓男子等人赴泰國設據點，假冒大陸公安以涉刑案騙大陸人及歐美地區華人，用假網頁要被害人填銀行帳號密碼，竊取帳戶費用，由台灣車手提款。刑事局逮江男等10人送辦。

刑事警察局今天召開記者會，國際刑警科研究員林振瑞說，獲報有台籍人士在泰國曼谷成立跨境電信詐騙集團

，經查以31歲江男等人涉重嫌，組專案小組報請檢方指揮偵辦。

國際科查出，江姓男子等人赴曼谷設詐騙集團機房據點，透過網路隨機打電話或以簡訊騙大陸人及歐美地區華人，手法則是假冒大陸公安，恐嚇被害人涉案。

警方表示，江男等人騙被害人登入自行架設假大陸公安單位網頁，要求填入銀行帳號及密碼，被害人收到驗證碼後，再誘騙進行二次驗證或要求裝設惡意程式，從中竊取驗證碼，之後由成員登入被害人的網路銀行竊取帳戶金額；得手後再轉由在台的「水房」、車手進行轉帳和提領。

警方蒐證，江男選在泰國設機房專騙大陸人及歐美華人，由於沒有泰國民眾受騙，以藉此規避遭當地執法單位逮捕。經查江男自去年4月赴泰國設詐騙機房，統計3000多人受害，年紀介於40歲至50歲，總財損達新台幣1.6億餘元。

刑事局掌握線索後與泰國皇家警察總署移民總局合作，去年5月在泰國曼谷市區逮捕江男等6人，查獲教戰守則及假大陸公安通緝逮捕令等證物，去年8月遣返江男等人，訊後送台中地檢署起訴。今年1月又循線在台中查獲江男旗下車手集團，逮捕賴男等4人送辦。

泰國 詐騙集團

延伸閱讀

刑事局7月打詐掃黑 逮黑詐857人、扣近4千萬元

獨／冷氣砸死女大生引公安疑慮 勞檢處即起71天巡查安裝「3重點」

吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

泰國購物節 在南寧開幕

相關新聞

僅6個打撈上岸...帛琉籍「天使輪」沉沒 600貨櫃如「水中炸彈」

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」昨日因為船身不明原因進水、船體向左傾斜8-9度，船長宣布棄船。高雄港務分公司接獲無線...

高雄7旬婦愛上鑽油工程師 幫轉美金20萬「這理由」卡關

高雄72歲李姓老婦人落入愛情詐騙老哏陷阱，在臉書結識自稱是美國海上鑽油平台的華裔工程師，被對方花言巧語騙得團團轉，以為可...

天使輪沉沒大量貨櫃落海 下午飄進東琉線航道

琉籍「天使(ANGLE)」貨櫃輪於今日凌晨於高雄港外錨區沉船，船上載有1349只空貨櫃，大量貨櫃隨船落海，陸續往南漂，恐影嚮東琉線航班...

恩恩爸提國賠1元敗訴 新北市府：尊重法院判決

新北市中和2歲男童「恩恩」因新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘，向新北市政府、新北市消防局及衛生局提國家賠償...

台88轎車遭貨櫃車夾擊變形 女駕駛嚇到腿軟受輕傷

台88快速道路近高雄大寮交流道路段，今天下午3點26分許，發生貨櫃車、砂石車及2輛轎車擦撞事故，其中貨櫃車車頭將轎車夾擊...

四海幫海南堂主押人！毆打女友主管致休克 還迫簽2100萬借據

高雄儲姓男子自稱四海幫海南堂主，認為女友在建設公司遭主管騷擾，涉嫌設圈套挾持建設公司經理10小時，一度將這名經理毆打到休...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦