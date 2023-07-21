台88轎車遭貨櫃車夾擊變形 女駕駛嚇到腿軟受輕傷

台88快速道路近高雄大寮交流道路段，今天下午3點26分許，發生貨櫃車、砂石車及2輛轎車擦撞事故，其中貨櫃車車頭將轎車夾擊在護欄處卡住，車身凹陷變形，車內的林姓女駕駛嚇到腿軟，所幸僅手腳輕傷。

警方調查，貨櫃車蕭姓駕駛（42歲）今天下午3點多，駕車行經台88快速道路接近高雄大寮路段時，不慎和一旁駕駛轎車的林姓女子（55歲）發生擦撞，林女轎車慘遭貨櫃車推擠，遭夾擊在護欄和貨櫃車車頭之間，車體扭曲變形，林女嚇到腿軟，受困車中，幸僅手腳擦挫傷。

當時後方由潘姓男子（46歲）駕駛的砂石車見前方發生事故，煞車不及追撞貨櫃車車尾，一旁由吳姓女子（45歲）駕駛的轎車也被波及，致吳受輕傷。

事故發生後，部分內線及外線、路肩無法行駛，只剩內線可通行，車流緩慢一度受阻，目前車禍狀況已排除，詳細車禍肇責由警方釐清調查中。