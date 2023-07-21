四海幫海南堂主押人！毆打女友主管致休克 還迫簽2100萬借據

高雄儲姓男子自稱四海幫海南堂主，認為女友在建設公司遭主管騷擾，涉嫌設圈套挾持建設公司經理10小時，一度將這名經理毆打到休克，等經理醒來後，要求簽2100萬元，以威脅先拿60萬元擺平。高雄警方逮捕儲男等5人，發現儲還正通緝中，全案依人擄人勒贖、妨害自由罪查辦。

據了解，儲姓男子（43歲）涉妨害自由案，經橋頭地方法院判刑2年2月，但未到案執行，認為在建設公司工作的張姓女友（34歲）在公司遭經理騷擾，便設圈套，由張女約經理到高雄市忠烈祠碰面。

6月18日晚間8點多，儲姓男子夥同手下陳姓（46歲）、張姓（26歲）及周姓（45歲）等3男子，在忠烈祠前，一見經理出現，便涉嫌將經理強押上車毒打，威脅經理賠錢了事，後來將經理押高雄市大樹區東照山換車後，押到橋頭區某民宅，狠打經理，一度打得這名經理到休克昏厥。

儲等人等到經理醒來，要求他簽借據，6月19日清晨6點左右，將他再押到高雄市左營區舊城內的草地，強迫他簽立2100萬元借據，但又威脅他得在當天中午，先交60萬元現金，才載他回公司放人。當天雙方聯繫後，經理請員工帶60萬元，到嘉義中埔某加油站，把錢放在廁所，儲等人拿走60萬元逃逸。