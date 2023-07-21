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13歲少女助警抓人反遭性侵 律師怒批：算什麼警察？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名13歲少女被張姓男子引誘性交易和騙走裸照，被對方持裸照威脅逼迫出面，怎料報警處理後，依警方指示將對方約出，仍在警方監控下，被對方脅迫上車及性侵；事發後，張男被桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8年，判決揭露少女二度傷害遭遇。律師陳又新昨深夜臉書發文，怒批中壢分局「你算什麼警察」，中壢分局今天則發表聲明「將深自檢討改進」。

判決指出，被害少女與張姓男子是透過手機交友軟體認識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張男1小時5000元的性交易提議，同時在張男提議之下自拍上空裸照給他，但不久便反悔，未料對方以散布裸照作威脅，報警後才衍生後續性侵情事。

曾替新竹市長高虹安幕僚田政弘PUA爭議被害人平反的律師陳又新，昨天深夜在臉書直言少女遭性侵事件「比扯鈴還扯」，同時也認為「桃園市警局必須負起全責」。

陳又新表示，一名嫌犯引誘13歲女孩性交易失敗，女孩跑去報案。沒想到，警察竟然叫她以身犯險前去與對方性交易，以便引出嫌犯。更離譜的是，女孩信任地配合警方要求，警察居然沒把少女保護好，害少女真的被嫌犯載走性侵，狀況外的員警直到嫌犯將少女「載回原處」，才逮捕到這名嫌犯

「這已經不是烏龍一詞所能概括。」陳又新說，桃園市警局讓一名未成年少女當誘餌誘捕嫌犯，這是明顯違法、不當偵查行為，更遑論警察根本沒有妥善規劃就貿然執行，害得少女遭遇被侵害的結果，簡直糟蹋一個孩子的信任、毀了一個孩子。中壢分局一定要給個嚴正的懲處結果，後續對該名少女的補償，都該完整將後續進度公開。

陳又新也痛批中壢分局「違法大外割女師是你，報復毆打超商浩克也是你，讓未成年少女當誘餌被性侵還是你！你乾脆解散成立幫派算了，你算什麼警察！」

中壢警分局今表示，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲。

桃園13歲少女配合警方辦案遭歹徒脅迫上車及性侵，律師陳又新怒批中壢分局「你算什麼警察」。圖／翻攝自陳又新臉書
桃園13歲少女配合警方辦案遭歹徒脅迫上車及性侵，律師陳又新怒批中壢分局「你算什麼警察」。圖／翻攝自陳又新臉書

警察 桃園 性侵

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