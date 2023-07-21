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影／未保持車距？三重區三信陸橋下 貨車肇事釀3車追撞

聯合報／ 記者曾伯愷、實習記者張珈瑄／新北即時報導

新北市高姓男子昨天晚上開著一輛小貨車，不慎在三重區三信陸橋下方與前方兩車發生追撞，強大撞擊力導致其中一輛汽車，往對向車道滑撞，造成現場有3人受到輕傷，緊急送醫沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

經調查，高姓男子（42歲）昨天晚上9時26分左右，他開著一輛小貨車沿著新北市三重區集賢路往蘆洲方向行駛，途中行經集賢路與三信街口（三信陸橋下方）疑未保持安全車距，加上對向車道車頭燈過亮遮蔽視線，不慎追撞前方停等紅燈賴男（46歲)、吳女（50歲）所駕駛的兩輛汽車。

強大撞擊力導致賴男人車滑撞至對向車道，造成車內3名乘客肢體多處擦挫傷、意識清楚，緊急協助送醫急救，所幸皆無大礙。肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
高姓男子開車未保持安全車距，不慎推撞前方兩車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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