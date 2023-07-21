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南警提醒萬安演習請配合：曾有2名外師馬路溜滑板每人罰3萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

漢光39號演習、萬安46演習及民安9號演習首度同步在台南登場，25日上午在喜樹海灘實兵操演反登陸，下午1點半到2點是萬安演習，下午3點在安平港區實兵演練，台南市警察局長廖宗山今天提醒，萬安演習期間所有人車都必須就地疏散、避難，7年前曾發生2名外籍美語老師趁地下道淨空溜滑板，又不聽制止，各遭裁罰3萬元。

警方指出，事發是在7年前的萬安演習，在淨空的東區府連路有2名外籍人士，一路溜滑板滑到地下道，把馬路當遊樂場，畫面被網友po上網，警方隨即在演習當天下午找到這2名外籍美語老師，2人也認罰，每人各開罰3萬元。

廖宗山指出，為確保民眾及外籍人士掌握演習訊息，特製中文、日文、韓文、泰文、印尼文、越南文等9國語言版本的宣導單，加上台羅拚音，讓民眾都能清楚今年演習時間及方式。即使是外籍觀光客都要遵守。

他提醒，25日下午1點30分至2點，在演習警報發放後，人、車應就近進行疏散避難，勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合，可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，針對民眾也很關心哪裡可以避難？他說，台南市共有6833個避難場所，可容納約261萬人，萬一有空襲警報時，請民眾就近避難。可上警察局「防空避難專區」查詢，也有提供身障人士的避難資訊。

市長黃偉哲也說，每個大樓地下室都可以就近避難，如果人車在外行駛，聽到警報聲也能就近到附近的大樓避難所，事先先準備好，如果發生狀況才要找避難所，恐緩不濟急，「就地就近避難才是王道」。

台南市警察局長廖宗山表示演習期間外籍人士未遵守照樣罰款。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山表示演習期間外籍人士未遵守照樣罰款。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山表示演習期間外籍人士未遵守照樣罰款。記者吳淑玲／攝影
台南市警察局長廖宗山表示演習期間外籍人士未遵守照樣罰款。記者吳淑玲／攝影
防空避難指示貼紙。記者吳淑玲／攝影
防空避難指示貼紙。記者吳淑玲／攝影

萬安演習 台南 警察 漢光

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