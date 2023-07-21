不用開了！75高齡司機駕白牌車被查獲罰10萬加扣雙照

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同警方在苗栗高鐵站附近針對可疑車輛攔檢，發現75歲的鄭姓老翁駕駛黑色自小客車載了一名男 性乘客到高鐵站準備下車，經分別訪談，男乘客坦承由後龍桑耶寺至苗栗高鐵站付費200元，白牌車年老的司機也坦承收取200元費用，稽查人員當場開罰並吊扣牌照、駕照。

苗栗監理站表示，監理站在縣內各地進行白牌車稽查取締工作，以往查獲的白牌車司機多數多以年輕、中年人居多，年逾七旬被查獲的情況相當少見，昨天也是監理站首度在苗栗高鐵站進行稽查。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。