高雄老翁投資股市不會操作APP、開立百萬支票 行員救了他

高雄黃姓老翁加入不明投資群組，群組內自稱投顧專員的「小燕」要他註冊投資APP，老翁不會操作，竟要他面交100萬元支票，老翁到銀行打支票，行員和員警才識破騙局。

7月19日上午11時20分許，87歲的黃姓老翁到高雄市新興區六合一路某銀行，要從帳戶打100萬元支票，準備投資股市，行員擔心他受騙，找來新興警分局員警瞭解。

警方到場，查問來龍去脈，經才發現洪黃翁日前在手機，接到股票投資群組的推薦訊息，他加入群組，便有1名自稱投顧專員「小燕」要他註冊投資APP ，傳來網址，還地一步一步指導他如何註冊、下單購買股票。

但黃翁不善操作手機，經多次操作仍無法完成，對方竟慫恿黃翁匯款，但老翁怕受騙，對方竟要老翁交100萬元支票，稱會與老翁約定地點取支票。老翁才信以為真，赴銀行要開立100萬元支票。

員警檢視老翁手機對話紀錄，認為對方傳給他的是假投資APP，並勸告老翁合法證券公司絕不會要求民眾私下交付財物，老翁這才被員警的話驚醒，才打消與對方面交的念頭。