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福斯飆150公里遭罰3萬6還被吊扣車牌6個月 屏警聯合稽查抓危駕

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

1輛福斯汽車日前行經屏東九如鄉縣道189線，時速飆到150公里，違規超速逾80公里，遭罰3萬6千元，吊扣車牌6個月；警方表示，自7月起執行「監、環、警」聯合稽查，共開罰58件，其中高頻率發生的危駕違規路段為台一線潮州段，嚴重超速共38件，依道交條例最重可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照。

屏東警方與監理及環保機關自今年7月1日至今，共執行4次聯合稽查勤務，其中取締13件擅自增、減、變更原有規格、汽車車身、4件引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，及未申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者、39件危險駕駛，其中有11件行車速度超過規定最高時速逾40公里至60公里以內，2件公共危險罪函送危險駕駛案。

警方表示，為防範暑假期間深夜時段在人車稀少的縣鄉道路，發生飆車、競速等危險駕駛行為，於易發生危險駕車路段及改裝車易聚集地點，以巡邏、路檢等方式執行取締。

並在多處重要路口以機動測速照相、守望等方式針對改裝車體、排氣管等車輛予以取締、告發，依道路交通管理處罰條例第43條第3項，在道路上競駛、競技者等危險駕駛，最重可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。

1輛福斯汽車7月2日行經屏東九如鄉縣道189線，時速飆到150公里，違規超速逾80公里，遭罰3萬6千元，吊扣汽車牌照6個月。圖／警方提供
1輛福斯汽車7月2日行經屏東九如鄉縣道189線，時速飆到150公里，違規超速逾80公里，遭罰3萬6千元，吊扣汽車牌照6個月。圖／警方提供
屏東縣警方為防止暑假期間違規改裝車輛聚集或競速、飆車等危險駕駛行為，自7月起執行「監、環、警」聯合稽查，共開罰58件。圖／警方提供
屏東縣警方為防止暑假期間違規改裝車輛聚集或競速、飆車等危險駕駛行為，自7月起執行「監、環、警」聯合稽查，共開罰58件。圖／警方提供
屏東縣警方為防止暑假期間違規改裝車輛聚集或競速、飆車等危險駕駛行為，自7月起執行「監、環、警」聯合稽查，共開罰58件。圖／警方提供
屏東縣警方為防止暑假期間違規改裝車輛聚集或競速、飆車等危險駕駛行為，自7月起執行「監、環、警」聯合稽查，共開罰58件。圖／警方提供

屏東 測速 交通違規

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