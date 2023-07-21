假色情應召真詐財8男遭放鴿子受騙 台中警逮11嫌
27歲何姓男子涉經營假色情應召真詐財，告知按摩客加碼可有性交易，男客付款後到旅館開房遭放鴿子才知受騙，有8名男子受騙，警方循線逮捕何男等3男8女，依詐欺等罪嫌送辦。
台中市刑警大隊偵六隊隊長金桂明今天接受媒體採訪表示，在北部經營「假色情應召工作室」藉此詐財的何姓男子因遭查獲，近日流竄到中部，何男在台中市西屯區某大樓租屋作為工作室，以20多歲的年輕女服務生在網路刊登清涼辣妹照、曖昧話術攬客，吸引顧客上門。
警方表示，男客到場後，何男稱工作室僅「按摩」服務，但在服務過程中透露若加碼可有性交易，價碼新台幣8000元至1萬元不等，男客付款後到指定旅館等待，但男客在旅館苦等不到人，才知道受騙。
何男涉詐騙，警方指出，他以受騙男客因非法性交易不敢張揚而行騙，近月已有8名男子受騙，員警日前循線查緝，破門查獲何男等11人，查扣電腦、監視器、帳冊等證物，警詢後依照組織、詐欺等罪嫌送辦。
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