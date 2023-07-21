跟颱風賽跑！上千貨櫃港外漂流 資深領港：海難救助程序不對要趕緊救

天使輪空櫃打撈畫面。圖／港務公司提供

帛琉籍船舶「天使輪」昨（20）日上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，船長宣布棄船求救，19名船員雖全數救起，但船身持續傾斜，船上多個空貨櫃也在海上漂流，嚴重影響航安，後續還有燃油外洩汙染海域的危機。資深船長及領港丁漢利表示，這真的是很嚴重的事故，要處理起來非常麻煩，但我國針對海難急救處理制度並不完善，接下來颱風又要來，只能趕緊趁著周末盡快搶救、吊起貨櫃。

丁漢利說，過往貨輪可能因為沒綁好等狀況，掉下50-60個貨櫃就很多了，這次可能有上千個貨櫃都會在海上漂浮，需要浮吊起來，真的是很嚴重、很麻煩的事。現下的緊急處置方式只能趕緊浮吊起海上貨櫃，再卸櫃，再來找出哪裡船艙進水。

對於海巡在第一時間把19名船員救上岸，丁漢利認為這樣的做法並不妥適。他表示，並不是不重視人命，而是這艘船的狀況這些人最清楚，協助去救難的人員根本對船內的配置、狀況都不了解，「重要人士不能在沒有立即危險時就離開」，至少船長、輪機長等要留下來，因為他們最清楚哪裡擺了多少貨，船體設備等資訊，只要是真的專業人士，一定能判斷在船艙進水後這艘船還有多少時間可以處置。

此外，船底下的狀況也需要派出潛水夫去了解，沒有詳細的各艙側深或是潛水夫的摸探，是根本不能得知船艙下方的情形。丁漢利說，唯有潛水夫去探測、摸探後，才能了解這艘貨輪到底有救、沒救，也才能判斷要不要讓它沉沒等等。

他說，現在就是跟時間賽跑，不僅要避免油汙汙染，還要趁下周著颱風來臨前處理好，不然只會更麻煩。