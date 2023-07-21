痴情男求助營救「敘利亞日籍女友」 民代擋下愛情詐騙
台南50多歲林姓男子誤信跨國愛情詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'>詐騙集團話術，指稱在敘利亞工作的日籍女友，被國外海關故意刁難，需繳納5000塊美金才願意放行，台南市議員蔡筱薇上午接獲陳情進一步了解案情後，先安撫林姓男子，也立即聯絡第一分局莊敬派出所到場協助，幸在蔡筱薇及警方的苦口婆心勸阻下，當事人才恍然大悟，成功保住荷包。
據了解，目前單身的林姓男子透過網路臉書認識一名自稱在敘利亞擔任核子工程師的日籍女子，二人在LINE通訊軟體相談甚歡，更以要來台跟他生活等話術，短短兩個月的時間就讓林男愛上對方，但因國外的海關故意刁難，需繳納5000塊美金才願意放行，林男聽聞後前往蔡筱薇服務處，希望幫忙聯絡駐外代表處營救。
蔡筱薇了解該情況後，得知為常見的無國界愛情詐騙，立即先安撫林男情緒，並告知此為常見詐騙手法，同時也聯絡第一分局莊敬派出所到場協助，蔡跟警方以網路詐騙案例為例，說明近來發生多起類似案件，林男才驚覺受騙取消匯款念頭，成功攔阻保住荷包，承諾不再相信此事。
蔡筱薇指出，現在詐騙集團的手法高超，然而面對素未謀面的網友，無論是推薦各種投資、愛情等，民眾都應該慎思考與評估，只要對方在聊天過程中提及錢、匯款等關鍵字，都應該詳加查證，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線查證或撥打110報案電話，勿輕信來路不明網友詐騙謊言。
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