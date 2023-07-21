高階警官被挖角年薪破300萬 廖宗山曝曾有企業向他招手
有資安專業專業的台南市警局前交通大隊長周冠輝，本月16日提前退休，轉換跑道前往鴻準精密出任資訊部門處長，業界推估不含分紅，年薪上看300萬元以上，薪水較警職至少翻倍，警界同仁也紛紛表達祝福。台南市警察局長廖宗山今透露，幾年前也曾有企業向他招手，但他表示還要想一想，最後續留警界服務。
廖宗山說，企業向警界挖角，是因政府有規定須設有資安長，企業看中警界，是警察有專業、服從性高且認真負責等特性，對於企業一直到警界挖角，平常心看待，就是繼續再培養人才，因為什麼職位的人都會退休，後續還是要有人來接任工作，「幾年前就有人來問他什麼時候要過去」，但他當時回覆對方說要想一想。
廖宗山現年64歲，是中央警察大學第48期刑事警察學系畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局局長、保安警察第三總隊總隊長、警政署警政委員等重要職務，在台南市發生全國矚目的88槍擊案時，走馬上任，廖宗山也不負刑事悍將之稱順利破案，從大陸引渡槍手、主使回台，還查出幕後藏鏡人。
台南市治安在廖宗山帶領下，士氣和成績也有目共賭，先前有董娘遺失百萬藍鑽戒，在警力協助下失而復得，廖宗山今天透露高雄有位董娘到台南也遺失一只手工打造的手鐲，價值要50萬元，但對於何時和何地遺失，完全沒有印象，東寧派出所員警抽絲剝繭，從監視器看到一對夫妻好像低頭撿東西，前往拜訪對方說以為是「玩具」，失主看到手鐲失而復得很驚喜，一再感謝警察也有包紅包給拾獲者。
廖宗山說，最近有人假冒成大學生借1500元不還，還有新營有老婦人專偷老人錢，同仁都很快偵破，他也去頒破案獎金，鼓勵肯定同仁維護治安的精神。
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