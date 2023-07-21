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國道驚魂記！駕駛為閃掉落物 自撞護欄頭破流血
張姓男子今天凌晨開車行經國1號高架北向30公里，疑為閃避前方路面掉落物自撞護欄，造成張男破頭流血、車頭保險桿斷裂，所幸事發當下未波及其他路過人車，肇事駕駛沒有酒駕，送醫急救後沒有大礙，事故原因有待調查釐清。
據了解，張姓男子（44歲）今天凌晨零時5分左右，他開車行經國道1號高架道路北向30公里處，疑為閃避前方掉落物不慎失控自撞護欄，車禍現場4個車道（含1輔助車道），僅剩內側車道可通行。
新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視張男頭破流血、肢體多處擦挫傷、意識清楚，簡易包紮止血、上頸圈、長背板，旋即送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，現場未波及其他路過人車，至於確切照原因及責任歸屬，有待後續國道警方調查釐清。
國道警方表示呼籲，駕駛人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，隨時注意車前狀況，避免疲勞駕駛，無論駕駛或前後座乘客都應依規定繫上安全帶，以免遇到狀況應變不及釀禍。
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