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男山友墜150米阿里山石水峽谷慘死 搜救隊四天運出遺體
住彰化縣59歲曾男16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行脫隊走失，意外墜150米阿里山石水峽谷亡，經嘉縣消防局動員50人次搜救，昨以峭壁繩索吊掛等方式，將罹難者搬運至鹿林前山登山口；今檢警相驗指出，死者頭部外傷與肋骨骨折。
高難度的阿里山鄉石水山走失救援任務，嘉義縣消防局17日由第三大隊、阿里山分隊等各單位搜救，4天超過50人次以上入深山救災，運用「空拍機」、「繩索技術」等救援方式昨將罹難者順利脫困。
搜救過程面臨大雨及起霧等惡劣天候，尤其高達150米峭壁的險峻地形，讓每位參與救難人員都背負巨大壓力及責任，昨晚7點嘉縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡及義消總隊總幹事呂文正等人到第三大隊慰問救援人員。
蔡建安表示，救援從17日至20日共計4天，19日中午運用科技空拍機找到疑似罹難者位置，經與家屬及山友確認其衣物等，昨天救援人員下切150米山谷到現場，再以繩索高空吊掛等救援方式，將罹難者脫困至鹿林前山登山口，後續交由警方處理。
蔡建安說，連續4天的搜救過程，因天候惡劣、地形險峻相關單位人員歷經危難，仍不辭辛苦完成任務，非常感謝大家的付出與努力，再次呼籲，遇天候不佳或不慎迷途，應保持冷靜，立即撥打112求援並原地等待救援人員的到來。
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