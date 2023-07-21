快訊

蘿莉塔挺7月孕肚登記結婚　 蘇心甯當見證人曬夫妻超甜合照

日本預測杜蘇芮颱風恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

沒申請也有事！只詢問租金補貼事宜 她立刻被房東漲2千租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男山友墜150米阿里山石水峽谷慘死 搜救隊四天運出遺體

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以吊繩及接力搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以吊繩及接力搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供

住彰化縣59歲曾男16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行脫隊走失，意外墜150米阿里山石水峽谷亡，經嘉縣消防局動員50人次搜救，昨以峭壁繩索吊掛等方式，將罹難者搬運至鹿林前山登山口；今檢警相驗指出，死者頭部外傷與肋骨骨折。

高難度的阿里山鄉石水山走失救援任務，嘉義縣消防局17日由第三大隊、阿里山分隊等各單位搜救，4天超過50人次以上入深山救災，運用「空拍機」、「繩索技術」等救援方式昨將罹難者順利脫困。

搜救過程面臨大雨及起霧等惡劣天候，尤其高達150米峭壁的險峻地形，讓每位參與救難人員都背負巨大壓力及責任，昨晚7點嘉縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡及義消總隊總幹事呂文正等人到第三大隊慰問救援人員。

蔡建安表示，救援從17日至20日共計4天，19日中午運用科技空拍機找到疑似罹難者位置，經與家屬及山友確認其衣物等，昨天救援人員下切150米山谷到現場，再以繩索高空吊掛等救援方式，將罹難者脫困至鹿林前山登山口，後續交由警方處理。

蔡建安說，連續4天的搜救過程，因天候惡劣、地形險峻相關單位人員歷經危難，仍不辭辛苦完成任務，非常感謝大家的付出與努力，再次呼籲，遇天候不佳或不慎迷途，應保持冷靜，立即撥打112求援並原地等待救援人員的到來。

59歲曾男山友失聯嘉縣消防局動員50人次4天搜尋，昨晚任務結束局長蔡建安等人到第三大隊慰問救援人員。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友失聯嘉縣消防局動員50人次4天搜尋，昨晚任務結束局長蔡建安等人到第三大隊慰問救援人員。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以吊繩及接力搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以吊繩及接力搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友失聯嘉縣消防局動員50人次4天搜尋，昨晚任務結束局長蔡建安等人到第三大隊慰問救援人員。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友失聯嘉縣消防局動員50人次4天搜尋，昨晚任務結束局長蔡建安等人到第三大隊慰問救援人員。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以繩索技術及接力方式將其搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供
59歲曾男山友經4天搜尋已罹難，昨天救難人員抵現場以繩索技術及接力方式將其搬運至登山口。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山 玉山國家公園 山友

延伸閱讀

眠月線事故頻傳 阿里山分隊自製特有台車加入救援

撞到車頭全沒！阿里山公路大雨 轎車打滑猛撞對向車

足球／紐澳女子世足賽開踢 首戰為槍擊罹難者默哀

影／憾！ 塔塔加健行失蹤登山客 阿里山鄉石水山百米峭壁尋獲

相關新聞

龜山21歲女與友難得回家一氧化碳中毒釀不幸 鄰居不捨

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關...

男山友墜150米阿里山石水峽谷慘死 搜救隊四天運出遺體

住彰化縣59歲曾男16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」的鹿林前山健行脫隊走失，意外墜150米阿里山石水峽谷亡，經...

國道驚魂記！駕駛為閃掉落物 自撞護欄頭破流血

張姓男子今天凌晨開車行經國1號高架北向30公里，疑為閃避前方路面掉落物自撞護欄，造成張男破頭流血、車頭保險桿斷裂，所幸事...

高雄外海帛琉貨櫃船沉沒 目睹大量貨櫃往南漂流！漁民驚呼：危險！

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」昨天在高雄港一港口外海下錨暫泊，昨日船體不明原因浸水導致傾斜，今天凌晨從船尾開始沉沒...

「華英會」詐騙？高雄老婦刷卡又繳26萬 只換回5盒健康食品

高雄王姓老婦遭慫恿加會員，投資健康食品產品，對方還租觀光飯店場地邀集會員聚餐，稱可免費出國，不料，付26萬餘元只拿到5盒...

影／駕豐田86過彎失控撞路樹起火 後方機車騎士救人

彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，一名機車騎士見狀立即上前救援、並通報警消，即時將駕駛救出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦