天使輪貨櫃高雄外海漂流 航港局發布礙航公告
帛琉籍貨櫃船「天使輪」原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，因船身進水傾斜沉沒。交通部航港局今發布礙航公告，因船上貨櫃落海，於高雄港二錨區西側外(一港口南堤外約2.8浬)附近海域漂流，提醒附近海域航行船隻注意瞭望並避讓，以維航行安全。
航港局今發布公告，外國籍貨櫃船「天使輪(ANGEL)」主機故障，於北緯22度36.57分、東經120度12.52分棄船，目前船身已翻覆，船上貨櫃落海。附近海域航行船隻請注意瞭望並避讓，以維航行安全；如有發現礙航物，請通報高雄港VTS。
台灣港務公司也說，天使輪上共有1349只20呎空貨櫃，船身進水沉沒導致約有半數的空貨櫃漂流於海面上，其他一半貨櫃則仍於船艙內，已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出。另外，該船上殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，目前尚未發現外漏情形，已提前於沉船水域圍設攔油索。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言