天使輪貨櫃高雄外海漂流 航港局發布礙航公告

帛琉籍貨櫃船「天使輪」原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，因船身進水傾斜沉沒。交通部航港局今發布礙航公告，因船上貨櫃落海，於高雄港二錨區西側外(一港口南堤外約2.8浬)附近海域漂流，提醒附近海域航行船隻注意瞭望並避讓，以維航行安全。

航港局今發布公告，外國籍貨櫃船「天使輪(ANGEL)」主機故障，於北緯22度36.57分、東經120度12.52分棄船，目前船身已翻覆，船上貨櫃落海。附近海域航行船隻請注意瞭望並避讓，以維航行安全；如有發現礙航物，請通報高雄港VTS。