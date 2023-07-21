高雄外海帛琉貨櫃船沉沒 目睹大量貨櫃往南漂流！漁民驚呼：危險！

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」昨天在高雄港一港口外海下錨暫泊，昨日船體不明原因浸水導致傾斜，今天凌晨從船尾開始沉沒，至今天清晨只剩船艏浮出海面，大量貨櫃落海漂浮，今晨4時許有漁船經過事發地點，發現天使輪只剩船艏浮在海面，海面上漂浮多個落海貨櫃，船員直呼「好恐怖！」

海洋保育署副署長吳龍靜表示，天使輪燃油尚未外洩，周圍也設置兩道攔油索，今天上午空拍發現海面上有少量疑似是船體本身的油汙漂浮，海保署已要求船東採取必要措施，以免造成環境污染。

吳龍靜表示，為避免災害擴大，會要求天使輪船東抽除船內油料，以降低船上油料外洩對海洋造成的汙染風險，若船東不處理，高雄港務分公司會代為執行，再向船東求償。

天使輪載運1349只空櫃，當時已有6只落海，影響航道安全，高雄港務分公司緊急封閉一港口，所有船隻從二港口進出，但天使輪今天凌晨開始沉沒，大量貨櫃落海漂流。

高雄一名船長說，高雄外海今天凌晨到清晨是退潮，海流會從北方流向南方，散落海面的貨櫃會往南漂流，有可能會流往屏東小琉球、枋寮外海，如果貨櫃沒有沉落海底，而是在海面載浮載沉，對在海上作業或航行的船隻來講，相當危險。

另名船長說，漁船航行會開啟雷達掃描，在設定距離的範圍內出現異物，會響起警報聲，提醒駕駛員要注意，但仍很擔心雷達掃不到半浮半沉的貨櫃，導致意外發生。也有船長說，漁船夜航時多半採取自動駕駛模式，有時駕駛太累不小心睡著，雷達警報又沒有響起，運氣不好就會撞到海中的漂浮物，「落海的貨櫃一定要趕緊打撈，不然太危險！」

港務公司說，至今天中午，天使輪的漂流貨櫃方向暫不影響第高雄一、二港口進出，目前第一、二港口已恢復進出港作業，並於航道周邊派警戒船在旁觀測戒護，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，請立即通報VTS。

港務公司說，目前漂流貨櫃多數集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。船上殘留低硫燃油393.4公噸，輕柴油98.1公噸，潤滑油0.348公噸。為防止油污漂浮擴散，港務公司已於沉船水域圍設攔油索。

港務公司表示，考量海域船舶及海洋環境安全，港務公司將以緊急採購程序辦理落海貨櫃打撈及事故船船上殘油抽除事宜，並請伍航船務儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油污染應處事宜。