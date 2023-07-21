快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

「華英會」詐騙？高雄老婦刷卡又繳26萬 只換回5盒健康食品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄王姓老婦遭慫恿加會員，投資健康食品產品，對方還租觀光飯店場地邀集會員聚餐，稱可免費出國，不料，付26萬餘元只拿到5盒健康食品，收款者便人間消失。王婦家人發現對方以「華英會」投資公司名義租地，懷疑遇上假投資公司詐騙老人家。

王姓女子今天向本報投訴說，78歲的母親經1名陳姓婦人介紹，7月3日認識張姓男子，對方便稱投資購買健康食品，1組3萬多元便可以「獲利翻倍」，並邀許多投資人去觀光飯店，稱投資後可免費去越南旅遊，另可投資虛擬貨幣，令老人家被騙得團團轉，先繳3萬多元。

王女說，7月6日對方帶母親到高雄市新興區某商辦大樓，門口掛著某數位生活公司名稱，說是參加說明會，當天慫恿母親刷卡投資健康食品，拿到5盒健康產品，隔天又騙母親到屏東，刷卡3萬元加會員，但家人發覺不對勁，要求刷退刷卡金額，不料，對方騙母親刷退會被告詐欺，要母親領現金支付先前訂產品的金額，母親共領26萬多元交給對方，沒想到後來就沒再聯絡上張姓男子等人。

王婦家人到新興區公司，發現大門深鎖，人去樓空，查問觀光飯店，才知道是以「華英會」名稱訂場地。王婦家人上網查詢，驚見已有不少人被「華英會」詐騙，向高雄市警前鎮分局報案。前鎮警分局表示，將通知張姓男子、陳姓婦人，查明案情。

高雄老婦疑遇上投資騙局，交26萬元只換得5盒健康食品。圖／王姓讀者提供
高雄老婦疑遇上投資騙局，交26萬元只換得5盒健康食品。圖／王姓讀者提供

詐騙 高雄市 詐欺

延伸閱讀

高雄兒將8旬父衣服拋屋外 老翁要撿衣3樓墜2樓頂手腳擦傷

高雄82歲翁開車一路逆向遭PO網 警：路不熟恍神已開罰

影／天使輪高雄外海沉沒 上千貨櫃全落海「將往南漂」

高雄婦騎車載高中兒上暑修課撞轎車 說完「對不起」就逃了

相關新聞

龜山21歲女與友難得回家一氧化碳中毒釀不幸 鄰居不捨

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關...

19歲、21歲女一氧化碳中毒死1昏迷 疑洗澡用熱水器沒關

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人2死，即屋主妻子1昏迷意外，...

影／天使輪高雄外海沉沒 上千貨櫃全落海「將往南漂」

帛琉籍貨櫃船「天使輪」昨天因不明原因船體進水持續傾斜，船長棄船，船上19名船員在海巡署協助下全數獲救，但船體在今天凌晨0...

高雄外海帛琉貨櫃船沉沒 目睹大量貨櫃往南漂流！漁民驚呼：危險！

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」昨天在高雄港一港口外海下錨暫泊，昨日船體不明原因浸水導致傾斜，今天凌晨從船尾開始沉沒...

「華英會」詐騙？高雄老婦刷卡又繳26萬 只換回5盒健康食品

高雄王姓老婦遭慫恿加會員，投資健康食品產品，對方還租觀光飯店場地邀集會員聚餐，稱可免費出國，不料，付26萬餘元只拿到5盒...

影／駕豐田86過彎失控撞路樹起火 後方機車騎士救人

彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，一名機車騎士見狀立即上前救援、並通報警消，即時將駕駛救出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦