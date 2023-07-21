「華英會」詐騙？高雄老婦刷卡又繳26萬 只換回5盒健康食品

高雄王姓老婦遭慫恿加會員，投資健康食品產品，對方還租觀光飯店場地邀集會員聚餐，稱可免費出國，不料，付26萬餘元只拿到5盒健康食品，收款者便人間消失。王婦家人發現對方以「華英會」投資公司名義租地，懷疑遇上假投資公司詐騙老人家。

王姓女子今天向本報投訴說，78歲的母親經1名陳姓婦人介紹，7月3日認識張姓男子，對方便稱投資購買健康食品，1組3萬多元便可以「獲利翻倍」，並邀許多投資人去觀光飯店，稱投資後可免費去越南旅遊，另可投資虛擬貨幣，令老人家被騙得團團轉，先繳3萬多元。

王女說，7月6日對方帶母親到高雄市新興區某商辦大樓，門口掛著某數位生活公司名稱，說是參加說明會，當天慫恿母親刷卡投資健康食品，拿到5盒健康產品，隔天又騙母親到屏東，刷卡3萬元加會員，但家人發覺不對勁，要求刷退刷卡金額，不料，對方騙母親刷退會被告詐欺，要母親領現金支付先前訂產品的金額，母親共領26萬多元交給對方，沒想到後來就沒再聯絡上張姓男子等人。