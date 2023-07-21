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影／駕豐田86過彎失控撞路樹起火 後方機車騎士救人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，一名機車騎士見狀立即上前救援、並通報警消，即時將駕駛救出，過程驚險，駕駛受傷送醫救治，139線最近車禍頻傳，二個月來已有二件死亡車禍，警方呼籲民眾應減速慢行以策安全。

警方調查，昨晚6點多一輛TOYOTA 86豐田跑車行經彰化市139線虎崗路過彎後，突衝向路旁撞上路樹後翻覆，後方一名機車騎士見狀，趕緊衝向前協助，一邊通報，一邊將受困車內的駕駛拉出來，火勢也愈燒愈猛烈，彰化縣消防局派員灌救，將火勢撲滅，不過跑車也燒成廢鐵。

警方初步研判，駕駛應該是過彎時車速過快，操作不當而失控撞路樹，駕駛無酒駕，肇事原因警方釐清中。

139線以往是許多重機族喜歡飆車的路段，因此警方加強測速取締，但二個月來也發生二起死亡車禍，今年5月2名少年共乘機車行經芬園鄉139線時，機車也撞上路樹，17歲少年胸部撞到變形，傷重不治，另一名少年也撞斷腿。

7月一名20歲女子騎重機行經139線20K「死亡彎道」，撞上路樹與護欄，頭部重創身亡，縣警局交通隊也呼籲民眾行經139線應減速慢行。

彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣 139線又車禍了!昨晚一輛百萬跑車失控撞斷路樹起火燃燒，駕駛受傷送醫。圖／民眾提供

車禍 跑車

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