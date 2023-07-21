龜山21歲女與友難得回家一氧化碳中毒釀不幸 鄰居不捨

桃園市龜山區ㄧ戶民宅今天清晨傳出一氧化碳中毒事件，造成2死1昏迷，警方和消防獲報前往調查搶救，初步研判是洗澡用熱水器沒關釀成意外，但詳細原因有待進一步釐清。

據悉，發生中毒事故的民宅位於龜山區文化七路一棟大樓，內部為8米挑高空間，有做樓中樓設計，2名死者分別是陳姓屋主的21歲女兒和女兒19歲郭姓女友人，睡在一樓靠近陽台的房間，而昏迷患者則是陳姓屋主兒子的鄭姓妻子，睡在2樓，但房間是靠近陽台，因此也有不適，治療後已好轉。整起事故是屋主母親清晨5時醒來發現異狀才報警求救。

警方和消防獲報趕往，檢測發現屋內一氧化碳濃度偏高，進一步調查發現浴室熱水沒關，而熱水器是開放性熱水器，無強制排氣，陽台又有做封閉型雨遮且掛滿衣服，不排除是熱水持續流放，一氧化碳不斷累積又無法有效消散造成，疑似種種防護措施出現漏洞，才釀悲劇意外，但詳細原因有待進一步釐清。

附近鄰居聽聞事件皆感不捨，指死者陳女平時沒住在龜山，昨天難得帶朋友回家，未料遭遇意外。鄰居說，陳女以前住在家裡的時候十分乖巧，見到鄰居都會打招呼，和鄰居也有交流互動，會一起上教會，昨天晚上還有看到她下樓買宵夜，沒想到意外突然發生。

消防人員指出，冷氣及熱水器的安裝皆應由持有合格證照的專業人員安裝，若型式及位置安裝錯誤，有極大機率導致一氧化碳中毒情形發生。陽台裝設的熱水器應為室外型，若裝置在室內則需要裝設強制排氣管，將燃燒廢氣排至室外。另外，一氧化碳為家中的隱形殺手，只需攝入少量即會有頭暈目眩的狀況發生，也常被誤認為是感冒症狀而輕忽。