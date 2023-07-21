高雄兒將8旬父衣服拋屋外 老翁要撿衣3樓墜2樓頂手腳擦傷

高雄82歲許姓老翁和精神狀況不穩的兒子同住，今天上午兒子將他衣服往外丟，掉落鄰居二樓鐵皮屋頂，許翁為撿拾衣物，從3樓住處爬下，不慎整個人跌落至2樓屋頂，當下發生「碰」的巨大聲響，嚇壞鄰居；119獲報，救護員趕抵，幸許翁僅手腳輕微擦傷。

據了解，家住三民區的許姓老翁的兒子，因精神狀況不穩，在家中鬧脾氣，將許翁的衣服往窗戶外丟，許翁見衣服掉落在鄰居二樓鐵皮屋頂，冒險從3樓攀爬欲撿拾衣物。

由於許翁高齡82歲，從3樓爬下2樓時，雙手無力，不慎整個人跌落至鄰居鐵皮屋頂，當場發生「碰」的巨大聲響，嚇壞在屋內的鄰居，鄰居衝出屋外往上查看，才發現許翁躺在屋頂上，趕緊打119求救。

警方和救護員趕抵，救護員架梯上屋頂，將意識清醒的許翁搬運下樓，所幸許翁人僅些微脫水、手腳輕微擦挫傷，送醫治療，已無大礙。

高雄82歲許姓老翁，因精神不穩的兒子今天上午將他衣服往外丟，掉落鄰居二樓鐵皮屋頂，許翁為撿拾衣物，從3樓住處爬下，不慎跌落2樓屋頂受傷，救護員架梯上屋頂救人，幸僅手腳擦傷。圖／讀者提供

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