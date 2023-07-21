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港務公司緊急打撈天使輪上千貨櫃 高雄港恢復進出

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，因船身進水傾斜，21日凌晨12點19分呈沉沒狀態。台灣港務公司表示，天使輪上共有1349只20呎空貨櫃，船身進水沉沒導致空貨櫃漂流於海面上，已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，已恢復進出港作業。

港務公司表示，目前漂流貨櫃多數集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，並請過往第一、二港口船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS。

港務公司也說，該船上殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，為防止油汙漂浮擴散，已於沉船水域圍設攔油索。考量海域船舶及海洋環境安全，將以緊急採購程序辦理落海貨櫃打撈及事故船船上殘油抽除事宜，並請伍航船務儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油汙染應處事宜。

台灣港務公司已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。圖／港務公司提供
台灣港務公司已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。圖／港務公司提供
二港口航道礙航物淨空，上午8點開放船舶出港作業。圖／港務公司提供
二港口航道礙航物淨空，上午8點開放船舶出港作業。圖／港務公司提供

帛琉 高雄港

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