港務公司緊急打撈天使輪上千貨櫃 高雄港恢復進出
帛琉籍貨櫃船「天使輪」原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，因船身進水傾斜，21日凌晨12點19分呈沉沒狀態。台灣港務公司表示，天使輪上共有1349只20呎空貨櫃，船身進水沉沒導致空貨櫃漂流於海面上，已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，已恢復進出港作業。
港務公司表示，目前漂流貨櫃多數集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，並請過往第一、二港口船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS。
港務公司也說，該船上殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，為防止油汙漂浮擴散，已於沉船水域圍設攔油索。考量海域船舶及海洋環境安全，將以緊急採購程序辦理落海貨櫃打撈及事故船船上殘油抽除事宜，並請伍航船務儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油汙染應處事宜。
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