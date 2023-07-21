港務公司緊急打撈天使輪上千貨櫃 高雄港恢復進出

帛琉籍貨櫃船「天使輪」原停泊於高雄港第2錨區西側，距一港口南堤外約2.8海浬處，因船身進水傾斜，21日凌晨12點19分呈沉沒狀態。台灣港務公司表示，天使輪上共有1349只20呎空貨櫃，船身進水沉沒導致空貨櫃漂流於海面上，已緊急請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，已恢復進出港作業。

港務公司表示，目前漂流貨櫃多數集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置，並請過往第一、二港口船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS。