夏天也會一氧化碳中毒 洗澡熱水器通風是關鍵

陽台裝熱水器保持通風，密閉空間要安裝強制排氣熱水器或電熱水器，防範一氧化碳中毒，示意圖。記者曾增勳／攝影

桃園民宅今早出現疑似一氧化碳中毒事件，初步研判是洗澡用熱水器沒關釀成意外。振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，一氧化碳中毒不論冬夏都有可能發生，而一氧化碳中毒可怕之處在於事發難以警覺，當意識到身體不適時若無力自救、昏倒時會反而會吸入更多，就算生命被救回來也會造成身體永久傷害。

桃園市龜山區民宅出現疑似一氧化碳中毒事件，警方和消防發現屋內一氧化碳濃度偏高以及浴室熱水沒關，而熱水器是開放性熱水器、無強制排氣，陽台又有做封閉型雨遮且掛滿衣服，不排除是熱水持續流放，一氧化碳不斷累積又無法有效消散造成，但詳細原因有待進一步釐清。

田知學說，一氧化碳若是在密閉空間、燃燒不完全就會產生危險，而有些民眾將熱水器安裝在室外陽台，但是若陽台有窗戶、玻璃等加蓋仍相當於在室內燃燒。

田知學解釋，空氣中約有五分之一的氧氣，但是當密閉空間空氣中出現一氧化碳，身體會優先跟一氧化碳結合，而不是身體需要的氧氣，會讓身體缺氧，進而導致器官壞死。

田知學舉例，火鍋店或是燒烤店等若是通風設備沒做好，可能也會出現頭暈、噁心、嘔吐等一氧化碳中毒症狀，這時候若是趕快就醫仍來得及。但一氧化碳無色無味，就怕民眾沒有自覺，在家發生這類症狀時反而覺得「再睡一下」、「再休息一下」就好，不只錯過救治時機，更讓身體持續吸入更多一氧化碳，只會更加沒有力氣求助。

田知學表示，曾經遇到一名20多歲女性在浴缸泡澡時遇到一氧化碳中毒，已經產生頭痛、頭暈等症狀就沉在浴缸中，因此又加上溺水狀況，就醫後插管、作高壓氧治療。雖然已經救回來但仍造成腦損傷、智力則變成相當於5、6歲。她強調，所有燃燒都不該在不通風狀況下進行，否則一氧化碳中毒一但發生即使救回仍會造成身體永久傷害，如智力受損或是植物人等。