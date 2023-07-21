新北女遭詐360萬 收據太粗糙露餡 三重警速逮2嫌送辦
今年5月底林姓女子透過通訊軟體LINE，隨機加入一投資群組，對方誆以有老師可以教導她投資股票，林女不查先匯款出264萬，上個月中旬林女二次面交103萬，這次發現投資顧問太過年輕，給的收據又粗糙起疑報警。警方受理於昨天下午循線在三重逮捕2嫌帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。
據了解，林姓女子（60歲、無業）今年5月下旬透過通訊軟體LINE，隨機加入一投資群組，對方以詐術吹噓有專業投資老師，可以教導她怎麼投資股票獲利。林女受不住誘惑先匯款出264萬元。
上個月中旬，詐團再以之前投資已有獲利為幌，誘得林女前往桃園蘆竹面交103萬投金。不過因取款車手太過年輕毫無專業可言，加上給的收據又太過粗糙，讓林女起疑向警報案。
三重警分局受理組成專案小組偵辦，由林女約出車手前來面交，昨天下午1時許雙方約在新北市三重區長元街，警著便衣埋伏在側，見黃姓男子（24歲）、張姓女子（24歲）兩名車手抵達之際，衝前將人押至逮人，連同查扣手機、收據一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，另持持續向上溯源，清查其餘共犯到案。
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